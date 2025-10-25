„Să te aranjezi ca Dichiseanu!” Actorul invocat în popularul îndemn al anilor 60-70 ar fi împlinit 92 de ani. Replica apare în filmul din 1975, în „Zile fierbinți”. A fost spusă de actorul regizor Sergiu Nicolaescu în rol de director în acel film, lui Gheorghe Visu în rol de sudor pe șantierul naval.

Născut la 20 octombrie 1933 la Adjud, actorul Ion Dichiseanu ne-a părăsit pe 20 mai 2021, la București. Seducătorul actor Ion Dichiseanu are o origine interesantă. Mereu glumea spunând că are sânge de „broscar” în vine, adică ar fi avut origini italienești. Legenda a apărut pe fondul pasiunii sale pentru melodiile numite „canzonette” pe care le cânta când a debutat în „lumea bună”. Tatăl său, Ștefan Grigorescu era angajat CFR în Adjud, Vrancea, nod de cale ferată. Bunicul actorului era din Dichiseni, localitate aflată la 15 km de Călărași. Așa s-a ajuns ca atunci când s-a născut actorul, la Adjud, la 20 octombrie 1933, un notar surd să-l înregistreze Dichiseanu, fiindcă atât auzise:”Gri-go-res-cu din Di-chi-se-ni”.

Actorul Ion Dichiseanu a venit pe lume într-o casă în care au fost în total 9 copii. Tatăl lui avea copii prin fiecare gară pe unde lucrase, neamul lor era unul de „cheferiști”. Viața a fost dură. După 23 august 1944, pentru că naziștii aveau nevoie de feroviari să asigure replierea spre vest, actorul, mama, tatăl și cinci dintre cei nouă copii care mai erau acasă au fost luați ostateci în 1944. Au ajuns în condiții grele într-o tabără improvizată la Salzburg. Actorul susținea că are stimă pentru maghiari care pe teritoriul Ungariei le-au dat apă și mâncare. Actorul a revenit acasă după 1945, alături de familie, La 12 ani, era marcat de ororile războiului.

Din familie, Ion Dichiseanu avea abilități pentru tehnică. De aceea, inițial, „Dichi”, așa cum îi spuneau prietenii și cei din familie, a dat admitere la Politehnică. Totuși, nepoata legendarului actor George Vraca îl sfătuiește să se îndrepte spre IATC. Avea 26 de ani în 1959, la absolvire. Frumos, elegant, seducătorul Ion Dichiseanu a jucat o sumedenie de roluri. A jucat în Toate Pânzele Sus! Pistruiatul, Revanșa, Sfânta Tereza și Diavolii, Burebista, Misiunea, Racolarea, 15, Supraviețuitorul. A fost unul din actorii preferați de regizorul Sergiu Nicolaescu.

Dar cine a fost Ion Dichiseanu dincolo de scenă? Maestrul a participat la Beirut la un festival internațional de cinematografie. Aici, a cunoscut-o pe actrița spaniolo-mexicană Sarita Montiel, celebră pentru rolul „Carmen la Ronda”. Acolo, s-a legat o prietenie și o poveste de dragoste deși ea era căsătorită.

Sarita a venit pentru el în România, a cerut să fie prezentată de John Dickson, adică numele „englezit” folosit de seducătorul actor care era cu 5 ani mai tânăr. Omar Shariff s-a împrietenit atunci cu Ion Dichiseanu. Îi făcea cinste actorului, știind ce diurne mici aveau actorii români care mergeau la festivaluri de film la mojlocul anilor 60.

Povestea de iubire a fost descrisă în două cărți, „Frumoasa spaniolă, frumoasa suedeză” și „Am fost rivalul regelui”. Povestea s-a terminat fiindcă actorul nu a primit aprobarea să părăsească România comunistă. Din 1936 și până în 1975, Spania a fost condusă de dictatorul falangist (falangismul a fost extrema dreaptă spaniolă) Francisco Franco y Bahamonde. Așadar, ideologia și taberele diferite au lovit din nou.

La vârsta deplinei maturități, seducătorul Ion Dichiseanu s-a căsătorit cu interpreta Simona Florescu, devenită doamna Simona Florescu- Dichiseanu. Cei doi au devenit părinții actriței Ioana Dichiseanu. Aceasta, la rândul ei, are o fiică, Anastasia, născută în 2017. Maestrul Dichiseanu și-a adorat fiica Ioana și nepoata Anastasia! Deși părinții Ioanei și bunicii Anasrasiei (Ion Dichiseanu și Simona Florescu) au divorțat, cei doi au rămas cei mai buni prieteni!