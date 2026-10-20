Actorul care a reinventat noțiunea de „dichisit”

Actorul Ion Dichiseanu ar fi împlinit pe 20 octombrie 2026, 93 de ani. Născut în 1933 la Adjud, ne-a părăsit pe 20 mai 2021. Pe seama numelui său au circulat multe povești. Prietenii i-au spus „Dichi”, unii regizori și producători i-au spus „Dichisitul”. La un moment dat, marea lui iubire, actrița Sarita Montiel a spus că va accepta să vină în România dacă va fi prezentată de către John Dikson. Securiștii români s-au cam frământat să afle cine era, până când unul mai pasionat de filme a spus că „e Nea Ion al nostru”. Cum în acei ani, era văzut la volanul unui Mercedes elegant, acel automobil primise numele de „Automobilul Dichisit”. Au fost și roluri, precum filmul „100 lei” în care Ion Dichiseanu a jucat rolul unui actor fermecător cu mare trecere la public.

Actorul Ion Dichiseanu a venit pe lume în familia „ceferistului” Ștefan Grigorescu. Acesta provenea din localitatea Dichiseni, situată la 15 km de Călărași. Ștefan Grigorescu a avut o familie cu 9 copii. Era angajat atunci la Stația CFR Adjud. Când notarul a întrebat pe cel ce venise să declare nașterea viitorului actor, a primit răspunsul ”Gri-go-res-cu din Di-chi-se-ni”. Cum nu a auzit prea bine, l-a trecut pe nou-născut Ion Dichiseanu.

Despre tatăl său, actorul a spus că era din vechii „cheferiști” și că ar fi avut iubite prin toate stațiile feroviare unde a lucrat. De aceea, n-a băgat mâna-n foc că în afară de cei 8 frați și surori pe care-i avusese oficial în afară de el, tatăl său n-ar mai fi avut și alți copii.

Cine-l vedea râzând pe actorul Ion Dichiseanu nu știa povestea sa dramatică de viață. În 1944, când naziștii s-au retras treptat din România, au luat prizonieri și angajați feroviari cu familiile lor. Familia Dichiseanu a fost dusă la Salzburg în Austria ocupată. Pe drum, abia în Ungaria, localnicii din stațiile feroviare dădeau apă și mâncare prizonierilor. Ion Dichiseanu avea 11 ani și a rămas marcat de experiența războiului.

A revenit acasă la 12 ani, în 1945 și a avut apoi o copilărie și o tinerețe în care a căutat să se pregătească pentru viață. Avea apetență pentru științele exacte și a decis să urmeze Politehnica.

Ion Dichiseanu cânta frumos. Era ușor brunet și vocea sa se completa cu tonalitatea faimoaselor „canzonete” italiene. Așa se face că nepoata marelui actor George Vraca i-a dat sfatul aspirantului la statutul de inginer politehnist, să urmeze IATC. Evident, Ion Dichiseanu a ales calea scenei și a absolvit în 1959, la 26 ani.

A jucat în Toate Pânzele Sus! Pistruiatul, Revanșa, Sfânta Tereza și Diavolii, Burebista, Misiunea, Racolarea, 15, Supraviețuitorul. A fost unul din actorii preferați de regizorul Sergiu Nicolaescu. De la acest mare regizor a rămas și replica „Să te aranjezi ca Dichiseanu”.

Actorul Ion Dichiseanu a participat la Beirut la un festival internațional de cinematografie. Aici, a cunoscut-o pe actrița spaniolo-mexicană Sarita Montiel (1928-2013), celebră pentru rolul „Carmen la Ronda”. Acolo, s-a legat o prietenie și o poveste de dragoste între ei deși ea era căsătorită. Sarita a venit pentru el în România, a cerut să fie prezentată de John Dickson, adică numele „englezit” folosit de seducătorul actor care era cu 5 ani mai tânăr decât ea. Legendarul actor Omar Shariff (1932-2015) s-a împrietenit atunci cu actorul român Ion Dichiseanu. Actorul Omar Shariff îi făcea cinste actorului român, știind ce diurne mici aveau actorii români care mergeau la festivaluri de film la mojlocul anilor 60.

Povestea de iubire dintre actorul Ion Dichiseanu și actrița Sarita Montiel a fost descrisă în două cărți, „Frumoasa spaniolă, frumoasa suedeză” și „Am fost rivalul regelui”. Povestea s-a terminat fiindcă actorul Ion Dichiseanu nu a primit aprobarea să părăsească România comunistă. Din 1936 și până în 1975, Spania a fost condusă de dictatorul falangist (falangismul a fost extrema dreaptă spaniolă) Francisco Franco y Bahamonde. Așadar, ideologia și taberele diferite au lovit din nou.

La vârsta deplinei maturități, seducătorul Ion Dichiseanu s-a căsătorit cu interpreta Simona Florescu, devenită doamna Simona Florescu- Dichiseanu. Cei doi au devenit părinții actriței Ioana Dichiseanu. Aceasta, la rândul ei, are o fiică, Anastasia, născută în 2017. Maestrul Dichiseanu și-a adorat fiica Ioana și nepoata Anastasia! Deși părinții Ioanei și bunicii Anasrasiei (Ion Dichiseanu și Simona Florescu) au divorțat, cei doi au rămas cei mai buni prieteni.