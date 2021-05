Ion Dichiseanu şi ultima dorinţă. Dezvăluiri emoţionante, de ultimă oră. Astfel, vineri, în jurul orei 12:30, maşina funerară a ajuns la Spitalul Floreasca, pentru a ridica trupul actorului. Fiica lui Ion Dichiseanu a ajuns în acelaşi timp cu mașina funerară. Aşa cum au transmis membrii familiei greu încercate, sicriul alb va fi depus ulterior în foaierul Teatrului Nottara.

Ion Dichiseanu şi ultima dorinţă

Amintim că Ion Dichiseanu a murit la vârsta de 87 de ani, chiar în brațele fiicei sale, Ioana Georgiana Dichiseanu. Actorul s-a stins la Spitalul Floreasca, în care era internat de trei luni. De la ora 13:00, cei care l-au apreciat pe actor îi vor putea aduce un ultim omagiu în foaierul Teatrului Nottara.

Sursa citată a dezvăluit că vor fi respectate normelor sanitare în vigoare. Sâmbătă, la ora 10:00, cortegiul va pleca spre cimitirul Bellu. Sicriul va fi depus în capelă, iar slujba de înmormântare se va desfăşura de la 12:00. Totodată, trebuie spus că actorul Ion Dichiseanu va fi înmormântat cu onoruri militare.

„Ne luăm adio astăzi de la o mare personalitate artistică! Dumnezeu să-l odihnească! Unul dintre cei mai iubiți actori din România, Ion Dichiseanu, s-a stins din viață pe 20 mai 2021, la vârsta de 87 de ani, dintre care peste 40 de ani i-a petrecut pe scena Teatrului Nottara, care i-a fost „acasă”, se arată în comunicatul Teatrului Nottara.

Mesajul lui Florin Piersic pentru Ion Dichiseanu

Foarte afectat de dispariţia lui Ion Dichiseanu, actorul Florin Piersic a declarat: „Mi-a fost partener. In 1966 ne-am gasit impreuna pe platourile de filmare la filmul Tunelul, o coproducție internațională. Si iarasi in 1984 in Trandafirul Galben. Noi doi eram considerati cavalerii cinematografiei romanesti.

De televiziune nu mai vorbesc in cate emisiuni ne-am intalnit. Dar dincolo de toate eram prieteni. O prietenie care a durat o viata. L-am avut invitat la Iași in 2019 la Festivalul Serile filmului romanesc, la a zecea editie, care mi-a fost dedicată. Am petrecut o saptamana impreuna si, Doamne ce ne-am mai bucurat.

Bun, vesel, plin de energie si neastâmpăr. Asa era prietenul meu Ion Dichiseanu. Ti-ai iubit mult profesia si publicul Dicki, dragul meu si n-ai uitat nici o clipa de ce te-ai facut actor. Astazi insa destinul a facut ca tu, «ezgustat de atatea masti grotesti, sa iesi din scena, plangand intre culise», vorba poetului Mihai Coreanu. O lumina arde pentru sufletul tau. Ramai in amintirea mea, prieten al meu!”