Accidentele vor fi raportate automat. Sistemul eCall devine funcțional în Republica Moldova

Republica Moldova. Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 va fi pregătit tehnic, începând cu luna martie 2026, pentru recepționarea apelurilor automate generate în urma accidentelor rutiere. Până în luna iunie 2026, operatorii vor parcurge instruiri specializate pentru a putea gestiona așa-numitele apeluri „mute”, situații în care victima nu poate comunica, și pentru a coopera eficient cu dispeceratele poliției, ambulanței și pompierilor în vederea unei intervenții rapide și coordonate.

Începând cu luna iunie 2026, vehiculele dotate cu sistemul eCall vor transmite automat către Serviciul 112 un set de date esențiale pentru salvatori, inclusiv localizarea exactă a accidentului, numărul estimativ de persoane aflate în automobil, numărul de identificare al vehiculului (VIN), precum și tipul de motorizare al acestuia. Autoritățile susțin că implementarea acestui sistem reprezintă un progres tehnologic major pentru siguranța rutieră din Republica Moldova și aliniază țara la standardele europene, unde această tehnologie este aplicată obligatoriu încă din anul 2018.

Sistemul eCall este o tehnologie integrată în vehiculele moderne, concepută pentru a alerta automat serviciile de urgență în cazul producerii unui impact sever. Dispozitivul detectează accidentul prin activarea airbag-urilor sau prin intermediul senzorilor de impact și inițiază apelul către numărul de urgență 112 fără intervenția șoferului sau a pasagerilor.

Principala inovație a sistemului nu constă doar în realizarea apelului vocal, ci în transmiterea simultană a unui set minim de date esențiale. Acestea includ coordonatele GPS ale locului accidentului, direcția de deplasare a vehiculului – informație crucială în cazul drumurilor cu sens unic, pentru a evita trimiterea echipajelor de intervenție pe direcția greșită – ora exactă a producerii accidentului și datele de identificare ale automobilului.

Importanța transmiterii rapide a acestor informații este vitală mai ales din perspectiva intervențiilor medicale de urgență. În medicina traumatologică există conceptul de „ora de aur”, care indică intervalul critic de aproximativ 60 de minute după producerea unui accident grav. În acest interval, șansele de supraviețuire ale victimelor cresc semnificativ dacă primesc îngrijiri medicale specializate. Prin transmiterea automată a datelor, sistemul eCall reduce considerabil timpul de reacție și elimină erorile umane, precum localizarea incorectă sau întârzierea raportării accidentului din cauza panicii.

Autoritățile precizează că sistemul eCall este obligatoriu doar pentru vehiculele noi omologate după luna aprilie 2018, însă implementarea capacităților tehnice la nivelul Serviciului 112 va permite utilizarea deplină a acestei tehnologii și în Republica Moldova.

Datele Inspectoratului General al Poliției indică o scădere constantă a numărului accidentelor rutiere cu consecințe grave în ultimii ani. Tendința descendentă s-a menținut și în luna ianuarie 2026, când au fost raportate 135 de accidente rutiere, o cifră considerabil mai mică față de anii precedenți, în pofida condițiilor meteorologice dificile și a episoadelor de ghețuș pe carosabil.

Statisticile arată că cele mai multe accidente rutiere grave din ultimul deceniu au fost înregistrate în luna ianuarie 2017, când s-au produs 192 de evenimente rutiere. Comparativ, în ianuarie 2025 au fost raportate 148 de accidente, iar în aceeași perioadă a anului 2024 au fost consemnate 136 de cazuri.

Pe lângă reducerea numărului accidentelor, autoritățile constată și o diminuare a consecințelor acestora. Dacă în luna ianuarie 2018 au fost înregistrate 39 de persoane decedate în accidente rutiere, în ianuarie 2026 numărul victimelor a scăzut la 17. Totodată, este în scădere și numărul persoanelor care au suferit traumatisme în urma accidentelor.

Reprezentanții autorităților consideră că aceste rezultate reflectă impactul măsurilor sporite de prevenție, al intensificării controalelor în trafic, precum și al campaniilor de informare și conștientizare privind respectarea regulilor de circulație.

Potrivit poliției, cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere rămân nerespectarea limitei de viteză, conducerea sub influența alcoolului, ignorarea indicatoarelor rutiere și a semafoarelor, neacordarea priorității pietonilor și nesemnalizarea manevrelor de schimbare a direcției de deplasare.