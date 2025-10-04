Social

Accident în Câmpia Turzii. Opt persoane au fost transportate de urgență la spital

Accident în Câmpia Turzii. Opt persoane au fost transportate de urgență la spitalsursa foto: ISU Cluj
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj a transmis că sâmbătă dimineață, 4 octombrie, în jurul orei 05:45, pe strada Laminoriștilor din municipiul Câmpia Turzii, a avut loc un accident rutier grav în care au fost implicate un microbuz și un autoturism.

Accident grav în Câmpia Turzii între un microbuz și un autoturism

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autorități, accidentul s-a produs în momentul în care șoferul microbuzului, un bărbat de 54 de ani din județul Mureș, ar fi încercat să vireze la stânga pentru a pătrunde pe o stradă secundară, fără a se asigura corespunzător. Manevra a dus la impactul puternic cu un autoturism care circula regulamentar din sens opus.

„Un bărbat de 54 de ani, din județul Mureș, care conducea un microbuz, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe o stradă secundară, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla un tânăr de 23 ani”, au transmis reprezsentanții ISU Cluj.

Forța coliziunii a provocat rănirea șoferului autoturismului și a șapte pasageri din microbuz, cu vârste cuprinse între 23 și 57 de ani. Toți au fost transportați la spital pentru evaluare și tratament medical, iar testările cu aparatul etilotest au indicat valori negative pentru ambii conducători auto.

Stațiunile montane, afectate de un blackout din cauza ninsorii abundente
Dan Andronic, detalii despre dosarul penal al lui Maricel Păcuraru
Intervenție de amploare a echipajelor de urgență

Pompierii Detașamentului Turda au acționat prompt la locul accidentului, mobilizând o autospecială dotată cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Echipele de intervenție au evaluat starea de sănătate a celor zece persoane implicate în accident, oferindu-le asistență medicală de urgență direct la fața locului.

Opt persoane au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale

Opt dintre acestea,  cinci bărbați și trei femei, au fost ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratamente de specialitate.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, persoanele rănite în urma accidentului au suferit leziuni ușoare.

 

 

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
