International A transformat reciclarea într-o afacere de succes. A strâns o sumă uriașă într-un timp scurt







Un bărbat din Australia a demonstrat că reciclarea nu este doar un gest simbolic pentru protejarea mediului, ci poate deveni o veritabilă strategie financiară. Damian Gordon, în vârstă de 36 de ani, a reușit performanța de a strânge suma necesară pentru avansul unei locuințe prin colectarea a aproape o jumătate de milion de ambalaje.

Bărbatul a fost inspirat de condiția precară a plajelor din New South Wales, unde cantități uriașe de deșeuri rămâneau în urma turiștilor. Inițial, a acționat din spirit civic. Apoi, a descoperit că activitatea sa poate fi și profitabilă.

Programul „Return and Earn” – cheia către o oportunitate reală

Australia are în vigoare programe de stimulare a reciclării, iar în regiunea New South Wales funcționează inițiativa „Return and Earn”. Sistemul oferă o recompensă de 10 cenți pentru fiecare recipient returnat — fie că este vorba de o doză de aluminiu sau de o sticlă de plastic.

Damian Gordon a început prin a colecta ambalaje în timpul plimbărilor pe plajă. În scurt timp, a trecut la o activitate organizată, participând la evenimente publice și festivaluri, unde voluntarii strângeau ambalajele rămase în urmă.

Primele câștiguri de la reciclare: 4.000 de dolari într-o singură zi

Una dintre cele mai impresionante realizări ale sale a avut loc în anul 2017, când a participat la un festival local. Alături de alți voluntari, a contribuit la colectarea a nu mai puțin de 40.000 de ambalaje într-o singură zi. Asta s-a tradus într-un câștig de 4.000 de dolari australieni.

„Este o activitate care a început dintr-un impuls ecologic, dar am realizat repede că poate deveni o sursă reală de economisire”, a declarat Gordon, potrivit sursei citate.

Reciclarea i-a adus zeci de mii de dolari în șapte ani

În decurs de trei ani, bărbatul a reușit să economisească 20.000 de dolari doar din reciclare. A continuat cu aceeași disciplină, iar după șapte ani de eforturi constante, suma a crescut la 45.000 de dolari. Această sumă a fost folosită ca avans pentru achiziționarea unei case cu două camere.

Locuința a fost cumpărată într-o zonă rezidențială accesibilă, iar Gordon a declarat că intenționează să continue să recicleze, folosind veniturile pentru a-și plăti ratele către bancă.

O lecție de perseverență și implicare civică

Povestea lui Damian Gordon a devenit virală pe rețelele sociale și a fost preluată de publicații din întreaga lume. Ea arată că perseverența, în combinație cu implicarea socială și o oportunitate administrativă bine pusă la punct, pot aduce schimbări concrete în viața unui individ.

„Îmi place să cred că, în fiecare zi, las lumea puțin mai curată și, în același timp, mă apropii de un viitor mai sigur pentru mine și familia mea”, a spus Gordon într-un interviu acordat presei locale.

Planul lui Damian Gordon este să se dezvolte

După ce și-a îndeplinit visul de a-și cumpăra o locuință, Gordon nu a renunțat la activitatea sa de reciclare. Dimpotrivă, intenționează să își mărească volumul de ambalaje colectate și să investească în echipamente proprii pentru sortare și transport.

În paralel, își dorește să creeze un ONG care să promoveze reciclarea în rândul tinerilor și să contribuie la educația ecologică a generațiilor viitoare.