Un contractor asociat companiei americane Super Micro Computer a pledat vinovat într-un dosar privind exportul ilegal către China al unor servere echipate cu cipuri avansate Nvidia, potrivit unui document depus la o instanță federală din Manhattan, potrivit Reuters.

Ting-Wei „Willy” Sun și-a recunoscut vinovăția joi, 8 octombrie 2026, pentru patru capete de acuzare, inclusiv conspirație pentru încălcarea controalelor americane la export, contrabandă, fraudarea Statelor Unite și obstrucționarea justiției.

Cazul vizează transferul unor tehnologii de inteligență artificială supuse restricțiilor americane, într-un moment în care Washingtonul și Beijingul concurează pentru supremație în domeniul AI.

În martie 2026, procurorii au acuzat trei persoane asociate cu Super Micro că ar fi conspirat pentru a redirecționa către China tehnologie americană în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, încălcând legislația privind exporturile.

Potrivit rechizitoriului, schema ar fi început în jurul lunii octombrie 2023. Sun și alte persoane ar fi conspirat pentru a exporta către China servere fabricate în Statele Unite fără licențele necesare.

Anchetatorii susțin că Sun ar fi acționat ca intermediar, facilitând comenzile și contribuind la ascunderea destinației reale a echipamentelor. Acuzațiile descriu și metode prin care ar fi fost încercată inducerea în eroare a autorităților americane în timpul verificărilor.

Conform rechizitoriului, în decembrie 2025 ar fi fost organizată o punere în scenă cu servere fictive, prezentate pentru a crea impresia că anumite echipamente erau încă depozitate, deși acestea fuseseră deja redirecționate către China. Procurorii susțin, de asemenea, că Sun ar fi făcut declarații false unui reprezentant al Departamentului Comerțului din SUA în timpul unei inspecții.

Aceste detalii fac parte din acuzațiile prezentate de procurori. Recunoașterea vinovăției de către Sun privește cele patru capete de acuzare menționate în documentele judiciare.

Dosarul are în centru servere destinate procesării sarcinilor complexe de inteligență artificială. Rechizitoriul menționează procesoarele grafice Nvidia H100, H200 și B200, precum și serverele care le conțin, ca fiind supuse restricțiilor americane la export către China.

Aceste cipuri sunt utilizate în sisteme de calcul de înaltă performanță, necesare pentru antrenarea și rularea modelelor avansate de inteligență artificială. Accesul la asemenea echipamente reprezintă un element important în competiția tehnologică dintre Statele Unite și China.

Washingtonul a impus restricții asupra exportului anumitor cipuri avansate și echipamente de calcul către China, invocând preocupări legate de securitatea națională. Respectarea acestor reguli este importantă pentru controlul transferului de tehnologii care pot avea atât utilizări comerciale, cât și aplicații militare.

Pe lângă Sun, procurorii i-au pus sub acuzare pe Yih-Shyan „Wally” Liaw, cofondator al Super Micro, și pe Ruei-Tsang „Steven” Chang, fost manager de vânzări la biroul companiei din Taiwan.

Liaw a contribuit la înființarea Super Micro în 1993 și a intrat în consiliul de administrație în 2023. Chang ocupa o funcție comercială în cadrul operațiunilor companiei din Taiwan, în timp ce Sun lucra ca prestator extern.

La momentul publicării informațiilor de către Reuters, nu fusese anunțată o recunoaștere a vinovăției din partea celor doi. Avocații acestora nu au oferit imediat comentarii publicației.

Super Micro, companie cu sediul în California, a transmis că firma nu a fost numită ca inculpat în rechizitoriu și că dosarul nu a avut un impact asupra operațiunilor sale comerciale, făcând trimitere la declarațiile anterioare.

Compania a precizat anterior că l-a concediat pe Sun și a întrerupt relațiile cu ceilalți inculpați. De asemenea, Super Micro a început o investigație independentă după apariția acuzațiilor penale care îl vizau pe cofondatorul Liaw.

Un avocat al lui Sun a refuzat să comenteze recunoașterea vinovăției, potrivit Reuters.

Dosarul evidențiază dificultățile aplicării restricțiilor la export într-un sector în care echipamentele avansate de calcul sunt esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Investigația privește atât presupusa eludare a regulilor comerciale, cât și încercările de a ascunde traseul serverelor de autoritățile americane.