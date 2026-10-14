Violeta Estrella Bontilă, directoarea Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara, critică organizarea primei probe a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Deși a promovat examenul, aceasta reclamă lipsa foilor de ciornă, absența unor modele de subiecte pentru pregătire și timpul limitat acordat rezolvării cerințelor. Profesoara spune că ia în calcul retragerea din concurs, arată LaTablă.ro.

Violeta Estrella Bontilă și-a exprimat nemulțumirea față de condițiile în care s-a desfășurat prima probă a concursului pentru funcțiile de conducere din școli. Deși a obținut rezultatul necesar pentru a trece de această etapă, directoarea susține că experiența examenului a fost una umilitoare, arată sursa.

„Am promovat prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Măcar în viziunea Ministerului (Ne)Educației, nu sunt incompetentă!”, afirmă directoarea.

Ulterior, aceasta și-a explicat dezamăgirea printr-o declarație tranșantă: „Nu, nu sunt bucuroasă. Mă simt umilită!”

Profesoara consideră că organizarea evaluării ridică întrebări despre modul în care sunt verificate competențele persoanelor care vor să conducă unități de învățământ.

Printre problemele semnalate se numără imposibilitatea de a folosi foi de ciornă pentru efectuarea calculelor. Directoarea critică și formatul unor cerințe, precum și timpul scurt acordat pentru citirea și interpretarea unor texte complexe.

„De la lipsa ciornelor, o situație generalizată la nivel național (se pare că potențialii directori nu au nevoie de ciorne), la „coloratul” unor pătrate uriașe pe foaia de răspuns, până la texte lungi, alambicate, care trebuiau citite, analizate și interpretate într-un timp extrem de scurt. Urât! Foarte urât!”, scrie aceasta.

Violeta Estrella Bontilă pune sub semnul întrebării relevanța unor asemenea cerințe pentru evaluarea aptitudinilor necesare unui director de școală. În opinia sa, capacitatea de a efectua rapid calcule în condiții restrictive nu reflectă neapărat profesionalismul sau abilitățile manageriale ale unui candidat, potrivit sursei.

„De parcă te face mai competent că știi să socotești fără calculator, fără ciornă și contra timp în secolul XXI…”, punctează directoarea.

Aceasta insistă că lipsa posibilității de a face calcule pe hârtie a reprezentat una dintre cele mai mari probleme ale probei.

„Lipsa ciornelor a fost, pentru mine, picătura care a umplut paharul. Să organizezi o probă de raționament numeric și logic fără să le oferi candidaților posibilitatea de a face calcule pe hârtie mi se pare de neconceput!”, afirmă Violeta Estrella Bontilă.

Directoarea contestă și lipsa unor modele de subiecte care să îi ajute pe candidați să înțeleagă structura examenului și tipurile de cerințe pe care trebuie să le rezolve.

„Și mă întreb: cine a mai văzut un examen fără modele de itemi puse la dispoziția candidaților, fără repere clare pentru pregătire? Cum poți evalua corect niște competențe în asemenea condiții?”, întreabă aceasta.

Nemulțumirile sale vizează predictibilitatea procedurii și posibilitatea candidaților de a se pregăti în cunoștință de cauză. Accesul la exemple relevante și la informații clare despre formatul probei ar putea contribui la o mai bună înțelegere a cerințelor examenului.

Pentru a clarifica toate aspectele contestate, sunt necesare explicații din partea organizatorilor cu privire la regulile aplicate, structura evaluării și condițiile oferite participanților.

Deși a promovat prima probă, directoarea spune că se gândește dacă mai merită să continue procedura de selecție. Nemulțumirea sa nu este legată de rezultatul obținut, ci de felul în care a fost organizată evaluarea.

„Mă gândesc foarte serios dacă voi mai participa la următoarele probe. Nu pentru că nu aș putea (se pare că azi am demonstrat că da), ci pentru că mă întreb câtă umilință trebuie să mai accepte un profesor pentru a demonstra că este competent”, scrie directoarea.

O eventuală retragere ar însemna că profesoara ar renunța la continuarea concursului, în pofida promovării primei etape. Până în acest moment, ea a vorbit despre posibilitatea de a nu mai participa la probele următoare, fără să confirme că a luat o decizie definitivă.

În mesajul său, Violeta Estrella Bontilă extinde criticile și către persoanele care ocupă funcții de conducere în stat sau candidează pentru asemenea poziții. Profesoara propune ca acestea să susțină o probă similară, în aceleași condiții impuse candidaților la funcțiile de director și director adjunct.

„Și am o propunere: TOȚI politicienii aflați la conducerea țării sau care candidează pentru o funcție de conducere a țării să susțină o asemenea probă eliminatorie, într-o singură oră, fără ciornă!”

Directoarea își încheie mesajul cu o apreciere critică la adresa nivelului de dificultate și a condițiilor de examinare.

„Sunt convinsă că nu ar promova mai mult de 15%. Și cred că sunt optimistă!”

Ultimul său cuvânt rezumă nemulțumirea față de modul în care s-a desfășurat proba: „Rușine!”.