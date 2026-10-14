Directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, Ionela Neagoe, și directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, Andreia Bodea, nu au promovat prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Cele două directoare au contestat timpul alocat rezolvării subiectelor, susținând că durata de 60 de minute nu a fost suficientă pentru parcurgerea cerințelor. Proba de evaluare a competențelor a constat în 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns și a avut caracter eliminatoriu. Deși au criticat organizarea testului, cele două directoare au indicat în special volumul mare de informații din subiecte și timpul limitat de lucru, Edupedu. Edupedu.

Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, a afirmat că nu a reușit să rezolve toate cerințele înainte de expirarea timpului. Aceasta consideră că testul a fost conceput într-un mod care nu a permis candidaților să parcurgă în condiții optime toate întrebările.

„Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp. Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă întreb ce s-a urmărit până la urmă”, spune directoarea Colegiului I.L Caragiale.

Profesoara a explicat că fiecare întrebare conținea texte lungi, care necesitau timp pentru citire și analiză. În opinia sa, dificultatea nu a reprezentat principala problemă, ci raportul dintre volumul informațiilor și durata probei.

„Timpul a fost problema. Fiecare item avea un text lung, cu informație foarte multă. Nu a fost problema dificultatea, ci raportul cantitate-timp. Trebuia la limită, un minut și trei sferturi – două minute, să citești fiecare cerință de două-trei ori, ca să te gândești la rezolvare. Iar variantele de răspuns erau ele însele redactate lung. Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp. Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă întreb ce s-a urmărit până la urmă. Trebuia să fie o singură probă scrisă și un interviu”, a declarat Andreia Bodea.

Nici Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, nu a promovat prima probă a concursului. Aceasta a criticat formularea subiectelor, pe care le-a descris drept complicate și prea lungi pentru timpul disponibil.

„Când am văzut cât erau de alambicate erau subiectele, am avut senzația ca vor să demonstreze că suntem tâmpiți. Zece minute îți lua numai să citești subiectele. Cred că pe ultimele patru le-am bifat fără să citesc, fiind conștientă că nu o să iau. Aș vrea ca cei din minister să dea testul, tot într-o oră, să vedem ce reușesc. Problema mare a fost timpul. Niște oameni cu un istoric bun de management sunt niște oameni obosiți. Au fost subiecte prea lungi. Mi s-a părut că intenția nu e să se verifice capacitățile logice. Nu a funcționat nici aparatura. Toată sala a mers la corectură umană”, a declarat Ionela Neagoe.

Directoarea a semnalat și deficiențe ale echipamentelor utilizate la testare. Potrivit acesteia, problemele tehnice au determinat recurgerea la verificarea manuală a lucrărilor.

Potrivit rezultatelor inițiale comunicate de Ministerul Educației și Cercetării, 4.615 dintre cei 6.684 de candidați prezenți la prima probă au obținut cel puțin nota 6 și au trecut în etapa următoare.

Rata de promovare a fost de 69,05%, iar media notelor a ajuns la 6,45. Mediana rezultatelor a fost de 6,5. Cifrele sunt cele înregistrate înainte de soluționarea eventualelor contestații.

Evaluarea competențelor s-a desfășurat în 42 de centre de concurs, dintre care două în București. Testarea a avut loc pe o platformă digitală, iar rezultatele au fost comunicate pe loc.

Candidații au avut de rezolvat 20 de itemi, fiecare cu patru variante de răspuns. Fiecare întrebare a valorat 0,5 puncte, iar timpul maxim de lucru a fost de 60 de minute.

Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Conform informațiilor prezentate de minister, acestea au urmărit evaluarea competențelor prin situații ipotetice din activitatea unei școli și au inclus șapte itemi de raționament verbal, șapte de raționament numeric și șase de raționament logic.

Printre cerințele testului s-a numărat un exercițiu de raționament logic referitor la repartizarea a cinci profesori pentru serviciul pe școală, în zilele lucrătoare.

Enunțul preciza că profesorii de matematică, limba și literatura română, istorie, fizică și biologie trebuiau repartizați de luni până vineri, câte unul în fiecare zi. Candidații au primit mai multe condiții privind ordinea zilelor în care fiecare profesor urma să fie de serviciu și au trebuit să identifice disciplina corespunzătoare zilei de joi.

Variantele de răspuns erau profesorul de limba și literatura română, profesorul de istorie, profesorul de matematică sau profesorul de fizică.

Potrivit calendarului anunțat pentru concursul de directori din 2026, următoarea etapă este proba scrisă, programată pentru 20 octombrie. Rezultatele urmează să fie afișate în aceeași zi, iar contestațiile pot fi depuse pe 20 și 21 octombrie. Rezultatele finale ale acestei probe sunt programate pentru 22 octombrie.

În perioada 21-23 octombrie, proiectele planurilor manageriale ale candidaților care promovează probele anterioare urmează să fie transmise președinților comisiilor de interviu.

Evaluarea administrativă a proiectelor este programată între 21 octombrie și 4 noiembrie. Contestațiile se vor depune în perioada 23 octombrie-5 noiembrie, iar soluționarea acestora este prevăzută până la 9 noiembrie.

Rezultatele finale ale evaluării administrative vor fi afișate pe 10 noiembrie, când se va stabili și dreptul candidaților de a participa la etapa a doua a interviului.

Programarea interviurilor este prevăzută pentru 10 și 11 noiembrie, iar probele se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie. Contestațiile la interviu vor putea fi depuse în perioada 12 noiembrie-2 decembrie, urmând să fie soluționate până la 7 decembrie.

Rezultatele finale ale concursului sunt programate pentru 9 decembrie. Pe 10 decembrie, candidații admiși pentru mai multe funcții vor trebui să aleagă o singură unitate de învățământ.

Validarea rezultatelor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar este programată pentru 11 decembrie, iar deciziile de numire urmează să fie emise și comunicate până la 16 decembrie 2026. Noile numiri ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.