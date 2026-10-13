Examen pentru funcțiile de directori de școli. Cum vor fi evaluați candidații

Examen pentru funcțiile de directori de școli. Ministerul Educației a anunțat că 7.035 de candidați au dosarele validate pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat. Proba de competențe este programată marți, 13 octombrie, în 42 de centre din țară, iar rezultatele vor fi comunicate în aceeași zi. Concursul a fost însă suspendat în județul Buzău, în urma unei hotărâri a Tribunalului Buzău.

Raportul dintre numărul opțiunilor și cel al posturilor scoase la concurs este de 109%.

Prima probă a concursului va avea loc marți, 13 octombrie, în 42 de centre de examinare. În București au fost organizate două centre. Candidații vor susține un test standardizat pentru evaluarea competențelor și aptitudinilor personale, iar timpul disponibil pentru rezolvare va fi de cel mult 60 de minute.

Testul va conține 20 de întrebări de tip grilă, repartizate astfel:

7 întrebări de raționament verbal, pentru evaluarea capacității de înțelegere și utilizare a vocabularului;

7 întrebări de raționament numeric, care verifică interpretarea informațiilor numerice și rezolvarea problemelor matematice;

6 întrebări de raționament logic, prin care sunt testate capacitățile de înțelegere și aplicare a raționamentelor.

Fiecare întrebare va avea patru variante de răspuns, dintre care una singură este corectă.

Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE).

Pentru fiecare răspuns corect, candidații vor primi 0,5 puncte. Nota minimă necesară promovării probei de competențe este 6. Această etapă are caracter eliminatoriu, ceea ce înseamnă că persoanele care nu obțin nota minimă nu vor putea continua concursul.

Ministerul Educației a stabilit că rezultatul probei de competențe nu va fi inclus în calculul mediei finale.

Evaluarea se va realiza digital, prin intermediul platformei dedicate concursului, iar notele vor fi comunicate în aceeași zi. Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut vor putea depune contestații în termen de 24 de ore de la comunicarea acestuia.

Ministerul Educației a anunțat că a luat act de decizia Inspectoratului Școlar Județean Buzău privind suspendarea concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județ.

Măsura a fost adoptată în urma punerii în aplicare a sentinței civile nr. 931 din 8 octombrie 2026, pronunțată de Tribunalul Buzău – Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal. Hotărârea a fost emisă în dosarul nr. 2359/114/2026.

Decizia de suspendare vizează organizarea concursului la nivelul județului Buzău, în timp ce procedura continuă în celelalte județe, potrivit calendarului stabilit.

După evaluarea competențelor, candidații care promovează vor susține proba scrisă, programată pentru 20 octombrie 2026.

Următoarea etapă va consta în evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune. Aceasta se va desfășura între 21 octombrie și 4 noiembrie, prin intermediul comisiilor de interviu.

Probele de interviu sunt programate în perioada 12–27 noiembrie 2026. Potrivit calendarului Ministerului Educației, rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct vor fi afișate pe 9 decembrie 2026.