Manualele de clasa a IX-a, aprobate pentru 63 de discipline

Manualele școlare pentru clasa a IX-a au fost aprobate pentru 63 de discipline, după încheierea licitațiilor, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian. Pentru alte nouă discipline au fost depuse contestații, iar procedura de achiziție va putea continua după soluționarea acestora.

Ministrul a precizat că durata procedurii a fost redusă de la o medie de 10 luni la aproximativ șapte luni.

Potrivit ministrului Educației, manualele declarate câștigătoare în urma licitațiilor pentru 63 de discipline au fost aprobate. Pentru alte nouă discipline, procedura este în așteptarea soluționării contestațiilor.

„Prin efortul celor implicați, durata acestei proceduri de achiziție a fost redusă de la o medie de 10 luni la aproximativ 7 luni!”, a scris Mihai Dimian pe Facebook.

El a menționat și nemulțumirile legate de întârzierea manualelor, dar a spus că, având în vedere munca depusă în ultimele șapte luni, nu are reproșuri la adresa colegilor implicați.

Pentru manualele destinate clasei a X-a, Mihai Dimian a cerut pregătirea documentației necesare achiziției până la finalul lunii octombrie 2026. Obiectivul anunțat este ca manualele să ajungă în licee până în august 2027.

„Elevii şi profesorii au nevoie de predictibilitate şi de resursele necesare încă de la începutul anului şcolar, iar pentru aceasta fiecare etapă trebuie pregătită din timp”, a transmis ministrul.

Pentru a sprijini elevii și profesorii de clasa a IX-a la începutul anului școlar, Ministerul Educației a elaborat și a pus la dispoziție materiale-suport. Potrivit lui Mihai Dimian, sunt disponibile și manualele din edițiile anterioare, al căror conținut acoperă parțial programele școlare actuale.