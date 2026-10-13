Activistul și intelectualul rom Vasile Ionescu a murit, potrivit unui anunț făcut de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Acesta s-a implicat, după 1990, în apărarea drepturilor comunității rome și în promovarea istoriei și identității culturale a acesteia. Între 2003 și 2004, a participat la lucrările Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a anunțat marți seară decesul lui Vasile Ionescu, cunoscut pentru activitatea sa în sprijinul comunității rome și pentru contribuțiile la cercetarea istoriei acesteia.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, instituția a amintit participarea activistului la Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de Elie Wiesel.

„În perioada 2003–2004, Vasile Ionescu a fost membru al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România, prezidată de Elie Wiesel. A participat astfel la un demers fundamental pentru asumarea oficială a Holocaustului şi a responsabilităţii autorităţilor române pentru persecuţiile şi deportările evreilor şi romilor”, a anunțat Institutul.

Activitatea publică a lui Vasile Ionescu în sprijinul comunității rome a început în ianuarie 1990. De-a lungul anilor, acesta a susținut recunoașterea drepturilor romilor, promovarea culturii și păstrarea identității comunității.

Vasile Ionescu a inițiat publicația Aven Amentza și a fondat organizații prin intermediul cărora a adus în atenția publică problemele comunității rome. Prin intervențiile sale publice, activistul a urmărit și prezentarea istoriei romilor din perspectiva membrilor acestei comunități.

Cercetarea și recunoașterea trecutului istoric au reprezentat o parte importantă a activității sale. Vasile Ionescu a susținut aducerea în atenția publică a perioadei de robie a romilor, precum și păstrarea memoriei celor deportați în Transnistria. Totodată, acesta a militat pentru recunoașterea Holocaustului romilor și pentru includerea acestei tragedii în memoria publică din România.

Participarea sa la Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului, în perioada 2003–2004, a făcut parte din aceste demersuri.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a transmis un mesaj de condoleanțe după anunțarea decesului.

„Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» îi aduce un omagiu şi transmite sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi”, se mai arată în mesaj.

Și activistul Ciprian Necula, de la Roma Education Fund, a reacționat la moartea lui Vasile Ionescu, amintind contribuția acestuia la apărarea drepturilor romilor.

„S-a dus nea Vasile… S-a dus fizic, căci o parte din ceea ce a însemnat pentru romi va rămâne pretutindeni. Condoleanţe familiei sale extinse!”, a transmis Ciprian Necula.