Monden A murit una dintre cele mai mari actrițe. Avea un curaj ieșit din comun







Diane Delano, care a jucat în Northern Exposure, Popular și The Wicker Man, a murit pe 13 decembrie de cancer la domiciliul ei din Sherman Oaks, California. Avea 67 de ani. Tragica veste a fost anunțată de prietena ei Stepfanie Kramer.

Delano este cunoscută pentru rolul Barbarei Semanski, polițista dură din Alaska și uneori interesul amoros al lui Maurice Minnefield, astronautul devenit antreprenor al lui Barry Corbin, în comedia Northern Exposure de la CBS, câștigătoare a premiului Emmy. Ea a interpretat-o pe Roberta „Bobbi” Glass în serialul WB Network Popular al lui Ryan Murphy, care a fost difuzat în perioada 1999-2001.

Actrița a jucat și în filmele The Wicker Man și The Ladykillers al fraților Coen, în timp ce la televiziune au apărut Mom, Mike & Molly, Everwood, Days of our Lives, Desperate Housewives, Six Feet Under, Monk, Cop Rock, Batman: The Brave and the Bold și Teen Titans.

A fost o persoană foarte îndrăzneață

Recent, Delano a interpretat roluri în jocuri video, inclusiv Lego Star Wars: The Skywalker Saga, seriale de animație, inclusiv Infinity Train și serialele de televiziune Pen15 și Good Girls. Prietena actriței a spus că aceasta este unică și foarte îndrăzneață.

„Era mare și îndrăzneață și își aducea spiritul ascuțit și sincronizarea comică perfectă în fiecare rol”, spune prietena Stepfanie Kramer. „Prezența ei pământeană și zgomotoasă îi permitea să stăpânească întotdeauna camera. Era unică în felul ei”.

Cum a ajuns să fie actriță Diane Delano

Delano era pasionată de actorie de la vârsta de 6 ani. Ea a absolvit Academia Americană de Artă Dramatică/West. Vărul actriței a spus că aceasta a fost destinată să prospere în industria divertismentului.

„Diane a fost destinată să prospere în industria divertismentului”, a declarat vărul ei Rick Sparks. „Bunicul nostru, Myrtland Vivian LaVarre, a fost un actor de teatru din New York care a fost convins de Cecil B. DeMille să își schimbe numele în „John Merton” și să își mute soția Esther și cei șase copii la Hollywood.

În cele din urmă, întreaga familie a devenit profesionistă în diverse aspecte ale sistemului studiourilor. Unchiul Lane Bradford îi ducea adesea pe Diane și pe verișori să îl vadă filmând., Deși era în ADN-ul ei, cred că acele vizite timpurii la studio au cimentat dragostea Dianei pentru o viață în industrie.”