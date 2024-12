Monden A murit o faimoasă actriță din filmul Star Trek. A luptat până în ultima clipă pentru fericire







Actrița Jill Jacobson, cunoscută pentru rolul său din „Star Trek: The Next Generation”, a murit la 70 de ani. Tragica veste a fost anunțată de prietenul și publicistul său, Dan Harary, care a spus că aceasta a murit „după o lungă suferință”.

A murit Jill Jacobson

„Frumoasă, plină de energie și pozitivă până la final, va fi profund regretată de familie, prieteni și câinii săi dragi, Benny și Kowalski”, a transmis familia într-un comunicat.

Jacobson n-a fost doar o actriță foarte talentată, ci și purtător de cuvânt al Societății Americane de Cancer. Într-un interviu recent, ea a povestit despre lupta intensă cu cancerul esofagian, care a durat doi ani și jumătate. Aceasta trecea prin clipe cumplite, dar tot își dorea să-i ajute pe cei din jur.

A jucat în numeroase seriale și filme

De-a lungul carierei sale, Jacobson a apărut în numeroase seriale TV, inclusiv Days of Our Lives, Quantum Leap, Murphy Brown, Star Trek: Deep Space Nine și Castle. În cinema, și-a făcut debutul în 1977 în filmul cult Nurse Sherri.

De-a lungul carierei, actrița americană a mai jucat și în producții precum „Party Down”, „Hung”, „House of Usher”, „Days of Our Lives”, „Who’s the Boss?”, „Newhart” sau „Murphy Brown”.

La momentul decesului, Jacobson lucra la proiectul „Merrily”, care momentan este în producție și ar urma să fie lansat la un moment dat anul viitor. Nu se știe dacă actrița și-a terminat de filmat sau nu scenele pentru această producție. Ea avea și multe spectacole de stand-up comedy la Los Angeles.

A mai murit un actor din Star Trek

În urmă cu câteva luni, și actrița Patti Yasutake, cunoscută pentru rolurile din ”Beef” și ”Star Trek: The Next Generation”, a murit, a anunțat managerul și prietenul ei, Kyle Fritz. Aceasta avea 70 de ani și se lupta de multă vreme cu cancerul.

Patti Yasutake a jucat și în ”Drop Dead Gorgeous”, ”Blind Spot” și ”Road to Galveston”. A fost distribuită și în seriale americane de succes precum ”The Closer”, ”Grey’s Anatomy”, ”Flash Forward”, ”The Unit” și ”Cold Case”. Ea a interpretat rolul asistentei Alyssa Ogawa în ”Star Trek: The Next Generation”, rol pe care l-a repetat ulterior în Star Trek Generations.