Politica PSD și USR nu-l vor pe Nicușor Dan: Mi se pare că este o forţare de mână







Nicușor Dan ar urma să își anunțe candidatura ca independent la alegerile prezidențiale de anul viitor, ceea ce ar putea complica negocierile din cadrul coaliției formate din PSD, PNL, USR, UDMR și minorități.

Nicușor Dan n-ar fi votat social-democrat

Președintele Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a afirmat luni că îi este greu să creadă că, în calitate de social-democrat, ar putea să-l susțină pe Nicușor Dan în cazul unei candidaturi la alegerile prezidențiale.

„Cred că această ţară, în această perioadă, are nişte priorităţi foarte importante, cum ar fi construirea unui guvern asumat, credibil. Aceasta e prioritatea, mai puţin destinul individual al unui primar general. Tot ca o opţiune personală, mie mi-e foarte greu să cred că, fiind social-democrat, aş putea să-l votez pe Nicuşor Dan. Pe mine nu mă interesează gândurile de carieră politică ale lui Nicuşor Dan”, a explicat Daniel Suciu.

Nu aparţine niciunui grup, niciunui partid, mi se pare că este o forţare de mână

Daniel Suciu a mai declarat aceasta este „o discuţie foarte serioasă despre un candidat la prezidenţiale se ia foarte atent şi calculând absolut tot ce s-a întâmplat, inclusiv la alegerile prezidenţiale. Un anunţ intempestiv al unui personaj politic, şi nu are nimic negativ în ceea ce am spus, care nu aparţine niciunui grup, niciunui partid de care am menţionat, mi se pare că este o forţare de mână”.

Președintele Camerei Deputaților a mai subliniat fpatul că, „suntem încurcaţi de această potenţială anunţare a candidaturii, ci i-am văzut mai degrabă îngrijoraţi pe cei de la Uniunea Salvaţi România, pentru că ei, din ce înţeleg, ei au un candidat şi acuma acesta ar fi al doilea pe culoarul lor, dar nu este problema noastră”.

Sursa foto: Facebook

Cristian Ghinea: Din punctul de vedere al USR, avem candidat

Cristian Ghinea a afirmat, luni, când a fost întrebat despre posibila candidatură a primarului Capitalei, Nicușor Dan, la alegerile prezidențiale, că din perspectiva USR, au deja un candidat, având în spate 1,7 milioane de voturi pentru Elena Lasconi. El a subliniat că nu înțelege de ce ar trebui să schimbe această situație.

„Am văzut că a apărut pe surse acest lucru, din punctul de vedere al USR, avem candidat, avem 1,7 milioane de oameni care au votat-o pe Elena Lasconi, nu văd de ce am schimba acest lucru, dar nu depinde de mine. USR este un partid democratic. În acest moment, avem un Congres al USR care a luat o decizie că Elena Lasconi este candidatul la prezidenţie şi nu văd eu personal de ce am schimba acest lucru, dat fiind că a fost o candidatură de succes”, a explicat Ghinea.

Claudiu Năsui a subliniat, de asemenea, că „nu am avut absolut niciun fel de discuţie despre candidatul la prezidenţiale, astăzi. Singura sau cea mai mare problema noastră este ce se va întâmpla anul viitor cu bugetul şi, în principiu, taxele pe care românii vor trebui să le plătească, dacă vor creşte sau nu, aia este singura linie roşie”.