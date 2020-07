Inginer pasionat de robotică, Grant Imahara a fost co-prezentator în celelbra emisiunea dedicată științei, MythBusters. El a proiectat şi construit roboţi cooperând în multe proiecte. Ulterior, împreună cu doi colegi, Kari Byron şi Tory Belleci, au realizat o nouă emisiune, White Rabbit, pe Netflix.

Imahara l-a interpretat pe Sulu în seria Star Trek

„Grant Imahara a fost o parte importantă a familiei Discovery şi un bărbat cu adevărat minunat. Gândurile şi rugăciunile noastre merg către familia sa”, a declarat un reprezentant Discovery într-o declaraţie de presă.

Grant Imahara, inginerul co-găzdă în emisiunea Mythbusters pentru Discovery si Rabbit Proiectul pe Netflix, a murit subit la vârsta de 49. „Suntem șocați să auzim această veste tristă despre Grant“, a declarat Discovery pentru The Hollywood Reporter.

Cauza morţii actorului Grant Imahara

„El a fost o parte importantă a familiei noastre Discovery și un bărbat cu adevărat minunat. Gândurile și rugăciunile noastre merg către familia lui”. Imahara a murit din cauza unui anevrism cerebral, potrivit The Hollywood Reporter .

După o carieră ca inginer la diviziunile THX și ILM ale lui Lucasfilm, Imahara s-a alăturat echipei Mythbusters în cel de-al treilea sezon al emisiunii venind alături de co-gazdele Kari Byron și Tory Belleci.

Moartea bruscă a inginerului-actor a şocat lumea filmului şi nu numai

Trio-ul s-a reunit pentru proiectul Netbitix White Rabbit în 2016. În 2018, Imahara a găzduit Home of the Future , o serie web co-produsă de The Verge și Curbed.

„O mare pierdere”, a spus co-gazda emisiunii Mythbusters, Adam Savage, pe social media şi continuă: „Fără cuvinte. Am făcut parte din două familii mari cu Grant Imahara în ultimii 22 de ani. Grant a fost un inginer, artist și interpret cu adevărat genial, dar și o PERSOANĂ atât de generoasă, bună și blândă. A lucra cu Grant a fost atât de distractiv. Îmi va fi dor de prietenul meu”.