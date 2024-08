Monden Marea actriță a pierdut lupta cu o boală grea. Ultimul rol va rămâne în memoria tuturor







Actrița Patti Yasutake, cunoscută pentru rolurile din ”Beef” și ”Star Trek: The Next Generation”, a murit, a anunțat managerul și prietenul ei, Kyle Fritz. Aceasta avea 70 de ani și s-a luptat o lungă perioadă de timp cu cancerul.

Patti Yasutake a avut o carieră impresionantă

Ultimul rol TV al lui Patti a fost unul dintre cele mai cunoscute din cariera ei – cel din serialul ”Beef”, de la Netflix. De asemenea, a interpretat rolul asistentei Alyssa Ogawa în ”Star Trek: The Next Generation”, rol pe care l-a repetat ulterior în Star Trek Generations. Ea a absolvit Universitatea din California, secția Teatru, și a impresionat mulți regizori.

La începutul carierei, actrița a lucrat cu Mako, co-fondatorul companiei, una din legendele cinematografiei japoneze, timp de șase ani. Aici a apărut în mai multe spectacole. Ea a declarat că aceste spectacole au ajutat-o foarte mult în carieră și că datorită lor a reușit să se descurce în filme.

Debutul lui Patti Yasutake

Yasutake și-a făcut debutul pe marele ecran în comedia regizată de Ron Howard în. 1986, ”Gung Ho”, unde a interpretat rolul Umeki, o soție japoneză ajunsă în SUA, care încearcă să se adapteze vieții din America. Apoi, ea și-a reluat rolul în serialul de comedie ABC, făcut după filmul lui Howard.Pentru următorul ei film, ”The Wash” din 1988, Patti a primit o nominalizare la Independent Spirit Award ca actriță în rol secundar.

Legendara actriță a jucat și în ”Drop Dead Gorgeous”, ”Blind Spot” și ”Road to Galveston”. A fost distribuită și în seriale americane de succes precum ”The Closer”, ”Grey’s Anatomy”, ”Flash Forward”, ”The Unit” și ”Cold Case”. Ea a interpretat rolul asistentei Alyssa Ogawa în ”Star Trek: The Next Generation”, rol pe care l-a repetat ulterior în Star Trek Generations.

A regizat mai multe spectacole

Aceasta și-a făcut simțită prezența și în teatru, la New Mexico Repertory Theatre, American Southwest Theatre, Los Angeles Theatre Center, San Diego Repertory Theatre, Manhattan Theatre Club, South Coast Repertory Theatre și The Westwood Playhouse. Actrița a regizat și câteva spectacole la East West Players (”Doughball”), Richmond Shepherd Theatre (”The Single Man”) și Ensemble Studio Theatre (”Father, I Must Have Rice”).

„Patti a fost primul meu client când am început acum peste 30 de ani”, a spus Fritz. „Ne-a plăcut să lucrăm împreună. Îmi vor lipsi talentul ei, spiritualitatea și tenacitatea sa, dar mai ales prietenia ei”, a scris impresarul actriței, potrivit Capital.