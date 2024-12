Monden Vlad Petreanu pleacă de la Europa Fm. Este oficial, nu mai există cale de întors







Vlad Petreanu, jurnalist la Europa FM și realizatorul emisiunii ”Deșteptarea”, a anunțat luni de dimineață pe post că este ultima sa săptămână de emisiune. El a realizat ”Deșteptarea”, emisiunea matinală a Europa FM, timp de 12 ani, alături de Luca Pastia și George Zafiu.

Vlad Petreanu pleacă de la Europa FM

”Este o decizie pe care am luat-o în urmă cu ceva timp, după ce m-am frământat mult mai mult timp. La începutul acestui sezon, am anunțat conducerea radioului. Împreună am stabilit că e bine ca eu să rămân la Deșteptarea până la vacanța de iarnă, adică pe 20 decembrie. În acest timp, colegii mei au putut căuta și pregăti în liniște un nou format. Îl veți descoperi din ianuarie”, a anunțat ziaristul și pe propriul cont de Facebook.

Are mari probleme în ultima vreme

Petreanu a spus că a decis să plece de la matinal pentru că este foarte mari probleme cu somnul. Acesta a mai declarat că vrea să se ocupe și de alte proiecte media.

„În primul rând, este vorba de o adâncă oboseală și de un deficit cronic de somn pe care nu mai reușesc să-l compensez de ani de zile. N-am avut niciodată probleme cu trezitul în zori, dar, de la un timp, am început să am probleme cu adormitul, seara. Așa e viața – te pregătești pentru una, vine alta. A trebuit, deci, să iau o decizie.Apoi, este vorba și de dorința de a dezvolta și alte proiecte media, în radio și în afara lui”, a spus jurnalistul de la Europa FM.

Ce planuri are Vlad Petreanu

Petreanu le-a mulțumit colegilor săi, dar și celor care l-au ascultat la radio în toți acești ani. „Una peste alta, vreau să vă mulțumesc vouă, ascultătorilor, încă o dată, pentru tot ce mi-ați oferit în toți acești ani, care au trecut ca o clipă”.

El nu anunțat unde va ajunge, dar și-a încheiat mesajul astfel: ”Evident, ne vom reauzi cu bine – pentru că nici nu concep să se-ntâmple altfel”.