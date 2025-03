Sport Doliul în lumea sportului. A murit o legendă a boxului mondial







George Foreman, una dintre legendele boxului mondial, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani. Cunoscut sub porecla „Big George”, Foreman a avut o carieră remarcabilă, câștigând medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1968 și devenind de două ori campion mondial la categoria grea.

Unul dintre cele mai memorabile momente ale carierei sale a fost lupta cu Muhammad Ali din 1974, cunoscută sub numele de „Rumble in the Jungle”, desfășurată în Zair.

Campion mondial în 1970

Deși era favorit, Foreman a pierdut prin KO în runda a opta, într-una dintre cele mai mari surprize din istoria sportului.

În 1973, Foreman l-a învins pe Joe Frazier prin KO în doar două runde, devenind campion mondial. Această victorie fulminantă l-a catapultat în rândul celor mai buni boxeri ai vremii.

Foreman era cunoscut pentru stilul său agresiv, bazat pe forța brută. Cu un croșeu devastator, își domina adversarii prin presiune constantă.

Era un boxer exploziv, rar având nevoie de multe runde pentru a câștiga prin KO.

Pe lângă realizările sale sportive, Foreman a fost un om de credință, devenind pastor după retragerea sa din box.

A revenit la 40 de ani

A revenit în ring la aproape 40 de ani și a intrat din nou în istorie când a recâștigat titlul mondial la categoria grea la vârsta de 45 de ani, devenind cel mai în vârstă campion mondial din istoria boxului.

Moștenirea lui George Foreman rămâne una impresionantă, fiind inclus în Hall of Fame-ul boxului mondial și recunoscut ca unul dintre cei mai buni boxeri din toate timpurile.

Pe lângă cariera sa sportivă, el a devenit o personalitate populară, cunoscut și pentru invenția grătarului „George Foreman Grill”, care i-a adus recunoaștere și în lumea afacerilor.

Familia sa a anunțat tristul eveniment, cerând respect pentru intimitatea lor în aceste momente dificile.