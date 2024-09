Monden Demisie neașteptată. Vocea dimineții părăsește postul de radio după 25 de ani







Demisie la Europa FM. George Zafiu, unul dintre prezentatorii matinalului renunță la radio după aproape 25 de ani de activitate. În ultimii 12 ani, el a prezentat matinalul Deșteptarea, alături de Vlad Petreanu și de Luca Pastia.

Demisie la Europa FM

George Zafiu a spus că a venit momentul să nu se mai trezească la 5 dimineața pentru a prezenta matinalul și că a plecat de la Europa FM din motive personale. „Vine o zi când te gândești că e mai bine să nu te trezești la 5 dimineața”, a declarat George Zafiu. „Sunt motive personale”, a adăugat el, dar nu a intrat în alte detalii.

Omul de radio a anunțat că va continua să își desfășoare activitatea în mediul online și că îi va ajuta pe prietenii lui în business. „Activitatea principală va fi să îmi ajut niște prieteni care au mai mult talent la business decât mine”, a declarat el. „Îi voi ajuta pe zona de comunicare, dar nu va fi o poziție vizibilă.” „Singurele proiecte care se vor vedea în media vor fi în online, pe toate rețelele de socializare, zone pe care vreau să le dezvolt.”

George Zafiu se va axa pe petreceri

În primăvara acestui an, Zafiu a lansat Diskoteka Party, o serie de petreceri cu muzica anilor 90, în mai multe orașe din țară. El a anunțat că la sfârșitul lunii septembrie va prezenta, la Iași, Diskoteka Festival, unde vor veni La Bouche, Tehnotronic, Captain Hollywood Project, Capella, No Mercy, Culture Beat, plus artiști români (Silvia Dumitrescu, Cătălin Crișan, Gabriel Dorobanțu).

Până acum, el a organizat patru petreceri: la Iași, în București (Nuba), Timișoara (Fratelli) și la ZagaZaga (un complex - Delta Șiretului) între Tecuci și Focșani, unde invitați au fost cei de la Fan Factory.

Cine îi va lua locul lui George Zafiu la Europa FM

George Zafiu a mai spus că nu va reveni la radio prea curând și că nu mai vrea să se trezească la cinci dimineața. Matinalul „Deșteptarea” va fi prezentat de Vlad Petreanu, Luca Pastia și Alexandra Gavrilă.

Alexandra Gavrilă lucrează de 17 ani în radio, iar de 10 ani la Europa FM. Ea este producătoarea emisiunii „Drum cu Prioritate”, potrivit Paginademedia.