Oana Zamfir și-a dat demisia de la Digi24 și a semnat deja un nou contract

Oana Zamfir a făcut radiografia activității sale în televiziune, menționând că a petrecut la Digi24 exact 12 ani și o lună. Conform declarațiilor sale, începând din 2011 și până la sfârșitul anului 2023, a acoperit toate segmentele orare de știri, de la matinal până la jurnalul de știri de seară.

De asemenea, a fost prezentă în transmisii de știri de luni până vineri, sau exclusiv în weekend.

Oana Zamfir a plecat de la Digi24

„Am moderat emisiuni de dezbateri și interviuri și am trecut printr-o serie de alegeri, dintre care 2 au fost prezidențiale.

Am prezentat, timp de 5 ani, emisiunea Ca-n Filme, care, la acel moment, era singurul proiect tv de cultură cinematografică.

Am realizat ediții speciale de Oscar în România sau ediții speciale de la Festivalul de Teatru de la Sibiu. A urmat proiectul „Scenă Deschisă”, un podcast pe care l-am împărțit cu alți prezentatori Digi24 și unde am avut onoarea să-i am invitați pe unii dintre marii artiști ai României, oameni de valoare, talentați, autentici”, a scrsi fosta prezentatoare de știri pe Facebook.

De asemenea, Oana Zamfir a luat parte și la „Breaking Show”, un proiect special de Revelion și de aniversare a zece ani de existență Digi24. Ea a luat parte și la maratonul live de patru zile de la Untold, cel mai mare festival de muzică din România.

Prezentatoarea menționează că în acești au s-au adunat mii de ore de hard news, soft news, infotainment, platou, teren, direct, înregistrat, știri, news alert, breaking news, ediții speciale, interviuri cu personalități de renume internațional.

Prezentatoarea de știri a mulțumit tuturor colegilor din TV

Oana Zamfir a ținut să mulțumească tuturor celor care i-au fost mentori și care i-au devenit apoi prieteni, inclusiv editorilor, producătorilor, operatorilor, regizorilor, colegilor din regie, montaj, și tuturor celor fără de drumul ei în televiziune nu ar fi arătat așa.

„M-am bucurat mult că am păstrat o parte din munca mea la tv, de la prima fotografie oficială făcută la Digi24, până la ultimul jurnal prezentat în direct.

Fără arhiva personală nu aș fi putut să îi includ în această retrospectivă pe unii dintre foștii colegi care mi-au fost mentori sau pe cei care mi-au devenit prieteni”.



Oana Zamfir poate fi ascultată acum la radio

Deși a plecat de la Digi24, fosta prezentatoare de știri va fi prezentă la Digi FM, unde a semnat deja un contract și unde a avut deja prima apariție.

Oana Zamfir și Vlad Craioveanu vor realiza noul matinal de la DigiFM, de luni până vineri, de la 07.00 până la 10.00.