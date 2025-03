Monden Ioana Ginghină, furioasă pe decizia fostului soț: Din cauza asta fiica mea trece printr-o perioadă grea







Ioana Ginghină a vorbit, într-un interviu, despre dificultățile prin care trece fiica sa în urma căsătoriei lui Alexandru Papadopol. Adolescenta de 17 ani este afectată de faptul că tatăl său s-a căsătorit în secret și că i-a ascuns timp îndelungat existența relației sale. Papadopol s-a căsătorit recent cu actrița Cristiana Luca, după câțiva ani de la divorțul de Ioana Ginghină.

„Mă rupe ca mamă pentru că nu am cum să o ajut”

Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol nu a reacționat bine la vestea noii căsătorii a tatălui său. Adolescenta a aflat din presă despre nunta acestuia. Într-un interviu, actrița a declarat că fiica sa nu își poate ierta tatăl pentru faptul că a ales să își țină relația ascunsă.

„Fiica mea nu l-a iertat pe tatăl ei. Asta îi face foarte rău din păcate cu povestea asta cu căsătoria, pentru că ea retrăiește povestea pe care eu nu o mai trăiesc. Lumea zice că încă îl mai iubesc pe Papadopol. Nu se pune problema așa. Eu nu mai sufăr, mă distrează, pot să zic orice că nu mai am nicio treabă, dar Ruxi suferă, pentru că ea și-a dorit să fie prima în sufletul tatălui ei și iar descoperă după atâția ani că nu e.

Crede-mă, trece printr-o perioadă grea. Mă rupe ca mamă pentru că nu am cum să o ajut. În tot tumultul emoțiilor de adolescent, nu avea nevoie de această căsătorie neanunțată. Puteau să fie lucrurile mai curat făcute, să îi spună mai din timp, să o pregătească. Când ai un copil, da, îți refaci viața, dar eu nu m-am măritat cu Cristi până când nu am știut că ea e pregătită să primească”, a susținut aceasta, la Online story.

Ioana Ginghină: Am aflat de la teatru și de la televizor

Actrița a declarat că era de mult timp la curent cu relația fostului său soț, însă acest aspect nu a deranjat-o. De asemenea, a menționat că fostul soț și-a sunat fiica pentru a o invita la nunta sa, însă adolescenta a refuzat invitația.

„Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: ‘Tată, iar aflu din ziare?’. Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: ‘Să vezi, că a fost o idee…’. Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului.

Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: ‘Am o veste bună pentru tine, pe 14 februarie te aștept’. Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”, a mai declarat aceasta, conform Cancan.ro