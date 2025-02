Monden Ioana Ginghină continuă răfuielile cu Alexandru Papadopol. Actorul se însoară din nou pe 14 februarie







Recent s-a aflat că Alexandru Papadopol formează un cuplu cu o actriță de la Teatrul de Stat din Constanța, Cristiana Luca, și că urmează să se căsătorească. Între cei doi este o diferență de 20 de ani. Fostul soț al Ioanei Ginghină are 49 de ani, iar Cristiana Luca a împlinit recent 29 de ani.

Fiica lui Alexandru Papadopol e foarte afectată

Cu toate acestea, Papadopol a cerut-o în căsătorie și urmează să aibă cununia civilă pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților. Fosta soția a actorului, Ioana Ginghină, a spus că nu știa că se căsătorește și că fiica sa a reacționat foarte urât. Ea a declarat că nu are o relație bună cu fostul partener.

Nici măcar n-a anunțat-o

„Știu de relația asta, dar nu știu de nicio nuntă. Trebuie să dau și eu vestea mai departe la copil. Trebuia să fie nunta pe 10 ianuarie, ceva de genul… Am așteptat să vină copilul acasă… Am tot fost drăguță, dar eu nu mă mai înțeleg bine cu Alexandru Papadopol din cauza aparițiilor mele în emisiunea lui Cătălin Măruță. Îl deranjează că vin și povestesc. Într-un fel mi-a interzis să mai vin. Pe bune? Și atunci ne-am cam…

Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: ‘Tată, iar aflu din ziare?’. Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: ‘Să vezi, că a fost o idee…’. Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului”, a spus Ioana Ginghină.

Relația cu fiica lui s-a degradat

Ioana Ginghină a spus că fiica ei nu se mai înțelege bine cu tatăl său. Actrița a declarat că n-a fost invitată la nunta fostului soț.

„Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: ‘Am o veste bună pentru tine, pe 14 februarie te aștept’. Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”, a spus Ioana Ginghină.