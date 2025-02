Monden Darul de nuntă în 2025, influențat de inflație. La ce sume s-a ajuns







Darul de nuntă are o tradiție bogată în cultura românească, incluzând atât obiecte utile pentru gospodărie, cât și cadouri de valoare. Totuși, mirii optează de cele mai multe ori pentru daruri în bani.

Darul de nuntă în 2025 este influențat de inflație

Cea mai frecventă alegere de cadou pentru o nuntă rămâne, totuși, oferirea de bani, iar mulți invitați se confruntă cu întrebarea: cât trebuie să dau la nuntă?

Darul de nuntă reprezintă un cadou oferit de către invitați pentru a celebra acest moment deosebit și pentru a susține începutul vieții de familie a mirilor, de asta se și dau bani. Nașii au o importanță deosebită, de regulă, oferă cadouri mai semnificative și bani mai mulți pentru a contribui la sprijinul mirilor.

Dacă intenționezi să participi la o nuntă în 2025, iată câteva sugestii utile pentru a stabili suma adecvată, având în vedere tendințele și modificările economice actuale.

Factori de luat în seamă înainte de nuntă

Relația cu mirii: Gradul de apropiere față de miri este un aspect crucial. Dacă sunt prieteni foarte buni sau membri ai familiei, suma oferită poate fi mai mare decât în cazul unei cunoștințe mai îndepărtate.

Locația și tipul evenimentului: O nuntă desfășurată într-un restaurant de lux presupune, de obicei, un cost mai ridicat pe invitat, ceea ce poate influența valoarea darului.

Situația ta financiară: Este esențial să oferi o sumă pe care îți permiți să o cheltuiești, fără a te simți constrâns. Mirii vor aprecia gestul, nu doar valoarea acestuia.

Tendințele economice: Inflația și creșterea costului vieții sunt factori de luat în seamă. În 2025, suma medie pentru darurile de nuntă ar putea crește ușor, reflectând ajustările economice.

La cât ajunge darul de nuntă în 2025

Valoarea darului oferit la nuntă este influențată de mai mulți factori, inclusiv prețul meniului, cheltuielile mirilor și relația cu aceștia. În 2025, un meniu de nuntă care include băuturi are un cost mediu de 400 lei, astfel că o sumă minimă recomandată este de 500 lei per persoană. În plus față de costul meniului, se poate adăuga un extra între 300 și 600 lei, în funcție de specificul evenimentului.

Câteva exemple orientative:

Nunți în orașe mari, între 600 și 1.000 lei/persoană

Nunți în orașe mai mici între 400 și 800 lei/persoană

Nunți de familie, aici costul poate fi mai ridicat, în funcție de tradiții.

Tradițiile continuă să aibă o influență semnificativă asupra sumei pe care o oferi la nuntă. În diverse regiuni ale României, este obișnuit ca darul de nuntă să fie suficient pentru a acoperi costul meniului, iar restul să le rămână mirilor. Această sumă variază în funcție de zona geografică și de condițiile economice locale, scrie weddingo.ro.