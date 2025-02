Monden Alexandru Papadopol, acuzat că și-a părăsit iubita înainte de nuntă. Cine a dat în vileag telenovela







Alexandru Papadopol, ex-soțul Ioanei Ginghină, este acuzat că ar fi abandonat-o pe iubita sa, o tânără actriță din Constanța, cu care plănuia să se căsătorească în acest an. Actorul a decis să vorbească și să dezvăluie adevărul din spatele acestor acuzații.

Alexandru Papadopol, acuzat că a părăsit iubita înainte de nuntă

Alexandru Papadopol a fost implicat într-o poveste de dragoste cu iz de scandal. În mediul online au apărut diverse clipuri în care este acuzat că și-a lăsat iubita, actrița Cristiana Luca de la Teatrul de Stat din Constanța. Cei doi au fost împreună de ceva vreme, iar anul acesta era planificată nunta lor.

Bărbatul care pretinde a fi tatăl Cristianei Luca a postat pe TikTok un colaj de imagini, care include mai multe fotografii cu Alexandru Papadopol și Cristiana Luca. Acesta îl acuză pe actor că a sedus-o și a abandonat-o pe fiica sa, afirmând că nu mai dorește să o ia de soție din cauza faptului că ar fi fost adoptată.

Alexandru Papadopol a afirmat că persoana care a realizat postările pe TikTok nu este tatăl adoptiv al Cristianei Luca, partenera actorului, așa cum se susține în mediul online. De asemenea, el a menționat că acest caz a fost deja adus în atenția autorităților.

Actorul a spune că este un furt de identitate

Alexandru Papadopol acuză faptul că ar fi vorba despre un furt de identitate și că nu stie prea multe despre această situație. Mai mult, actorul a declarat: „E un caz clasic de hărțuire. Am verificat. I s-a furat identitatea. Cineva a postat în numele tatălui Cristianei Luca. Eu nu am știut nimic, nu am TikTok”.

„Papadapol nu ne mai vrea fata. Adio, nuntă! Motivul? Fata este adoptată de la casa de copii. Domnului actor îi este rușine cu noi”, este mesajul postat de presupusul tată, potrivit fanatik.ro.