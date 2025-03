Justitie Vanghelie, bătut crunt în centrul Capitalei. A ajuns acasă dezbrăcat







Marian Vanghelie a povestit în cadrul unui podcast faptul că tinerețea lui a fost una destul de zbuciumată. Nu de alta, dar a dat și a și luat bătaie.

Marian Vanghelie s-a răzbunat

Fostul primar a explicat că pe vremea când era tânăr a participat și la bătăi de stradă. Nu erau toate castigate, așa că odată a plecat chiar dezbrăcat de la o astfel de confruntare.

„Au fost bătăi în diferite situații. La un moment dat am luat bătaie de la unii din Bulevard, era o diferență de vârstă. Toată viața mea eu am fost în zona celor de 50-60 de ani și eu aveam de la 12 până la 20. Și după cei de la 20 până 30 tot așa a fost. De la 30 a început să coboare și vârsta celor cu funcții de 40 încolo.

Am luat în bulevard bătaie, am plecat dezbărcat acasă, așa e viața, mi-au luat hainele, mi le-au rupt la bătaie. A doua zi m-am dus pregătit. Aveam niște bani strânși, m-am dus pregătit cu bani cu tot și m-am ocupat de toți. Cu bani, că nu mă ocupam eu direct. Am dat în stânga și dreapta și cu cei de la Interne, și cu niște golani, în toate felurile.

Eu am o relație foarte bună cu mulți din lumea interlopă. Ne salutăm, ne respectăm, i-am ajutat când am putut să îi ajut. Ei știu că mie nu mi-e frică de nimeni”, a spus Marian Vanghelie.

”Am spart capul administratorului”

Pe de altă parte, nici în copilărie, Vanghelie nu a fost mai liniștit. Dar mama lui l-a apărat întotdeauna. ”Am spart capul în clasa I administratorului de bloc. Mi-a luat cămașa de pe mine. Și noi jucam cartoane și am luat o smoală și direct în căpățână i-am dat. Am spart un geam. Și apoi s-a dus cu capul spart la mama și mama l-a luat la șuturi”, a mai explicat fostul primar.