Dezvăluiri din spatele mitului Untold. Cum funcționează suveica, sub oblăduirea lui Emil Boc

Jurnalistul Liviu Man, directorul ziarului Gazeta de Cluj, a comentat, în cadrul emisiunii „Ce-i în gușă, și-n căpușă”, moderată de Cozmin Gușă la postul de radio Gold Fm, modul cum s-a transformat municipiul Cluj-Napoca odată cu festivalul Untold. Gazetarul a făcut o serie de dezvăluiri grave despre felul cum s-a fabricat rețeta de mega-succes Untold și legăturile festivalului cu politicienii locali grupați în jurul lui Emil Boc.

Blat local PNL-PSD-UDMR sub oblăduirea lui Boc

În primul rând, a observat jurnalistul clujean, edilul Emil Boc și-a creat o grupare în jurul PNL „care a corupt orașul și care a făcut ca în Cluj, actualmente, să nu mai existe o opoziție (…) Domnii de la PSD sunt total adormiți, pentru că este un blat politic extraordinar între PSD și PNL, atât la nivelul județului, cât și la nivelul municipiului Cluj-Napoca, iar UDMR-ul este în tandem cu PNL-ul încă din 2004, de când a venit Boc la putere”.

În continuarea interviului, Liviu Man a explicat detaliat cum a reușit Emil Boc să acapereze total capitalul de imagine imens pe care Untold îl aduce Clujului. Mai mult, acuză jurnalistul, primarul a monopolizat imaginea Untold în favoarea sa, mai ales că vizează la un moment dat să devină președinte. Primele semne de întrebare vizează însăși înființarea firmei care gestionează Untold.

„Există un păcat originar la Untold. Untold a apărut în urma unei inițiative a unor domni de la Federația Share, care își doreau să facă acest festival, dar nu aveau bani. Au avut în cont 1667 de lei, adică 300 de euro și au făcut o cerere la Primăria Cluj-Napoca, unde din inițiativa primarului Emil Boc a fost făcut un proiect de Hotărâre a Consiliului Local, prin care respectivii domni au cerut un milion de euro din bugetul local ca să facă un festival numit Untold. Au cerut un milion de euro, dar au primit numai 500.000 de euro. Afacerea a început în felul următor: ei o venit cu ideea și cu 1667 lei, iar primarul Emil Boc, din banii strânși din taxe de la clujeni, a acordat 500.000 de euro unei organizații care până atunci nu făcuse absolut nimic”, a declarat Liviu Man.

Untold s-a născut pe banii clujenilor

Istoria Untold cunoaște un moment de cotitură în momentul în careDNA le face dosar inițiatorilor festivalului.

„Bogdan Buta, care este actualmente membru fondator și proprietarul din față, că nu știm cine sunt proprietarii din spatele Untold, a ieșit din ecuație. DNA l-au urmărit pe asociatul lui, Vlad Pop, cu care se mândrea Emil Boc pe vremuri. După judecarea dosarului, Vlad Pop a fost condamnat definitiv pentru fals și uz de fals, pentru că a falsificat extrase de cont bancar care ar fi arătat că aveau 50.000 de euro în cont, când de fapt aveau doar 300 de euro. A primit 3 ani cu suspendare, deci nicio zi de închisoare și a fost obligat să dea înapoi cei 500.000 de euro.

Surpriză! În instanță, la Tribunalul Cluj cât și la Curtea de Apel Cluj, întrebată fiind Primăria Cluj-Napoca dacă se constituie parte civilă împotriva lui Vlad Pop și a Federației Share ca să recupereze banii plătiți din bugetul local, a refuzat, a zis că nu se constituie parte civilă. Furi 500.000 de euro, nu faci nicio zi de pușcărie și nu mai trebuie să dai nici banii. (…) În urma interpelării noastre, Primăria Cluj-Napoca a deschis un alt proces în care s-a constituit parte civilă, după judecarea dosarului penal. Este un exemplu clar de neglijență dacă nu cumva este vorba de abuz în serviciu. Așa s-a născut Untold-ul, pe banii clujenilor, pe cei 500.000 de euro!”

De menționat că Bogdan Buta este fiul fostului șef al SRI Aiud, care se afla în funcție în perioada respectivă, 2014. Bogdan Buta nu a fost inculpat, el a fost audiat în calitate de martor în acest dosar.

Primăria Cluj-Napoca nu a vrut să-și recupereze dauna de 500.000 de euro

Dosarul a fost trimis în judecată în 2016-2017, dar în mod curios, Primăria Cluj-Napoca nu a vrut să-și recupereze dauna de 500.000 de euro, continuă Liviu Man. „Nu că (Primăria) ar avea neapărat ceva de recuperat. Bănuiesc că Vlad Pop nu mai are absolut nimic pe numele lui, iar după ce va pierde procesul, va plăti până la sfârșitul vieții o parte din salariu. Nu înțeleg cum brandul Untold s-a mutat de pe Federația Share condamnată pe firma privată a lui Bogdan Buta, Untold SRL. Dacă ne uităm pe cifrele declarate de Untold SRL la ANAF, este o firmă care merge constant pe pierdere. Dacă ai o firmă care merge constant pe pierdere, dar cu o cifră de afacere tot mai mare, de ce mai faci Untold-ul? ”

Cenzură în presă pe tema Untold

Invitatul a mai arătat că, datorită bugetelor uriașe de publicitate cu presa locală și națională, aceasta evită să publice informații negative despre Untold. „Anul acesta, la fel ca în ceilalți ani, cu o săptămână înainte să înceapă Untold au fost arestați 10-15 dealeri locali de droguri. Mesajul este: „numai noi, cei care avem legătură cu festivalul putem să vindem droguri, voi nu puteți”. În fiecare an se face câte o acțiune amplă de curățare a pieței de dealerii nedoriți, ca să vândă droguri numai dealerii preferați”, explică Liviu Man.

„Organele nu au voie să-și facă treaba”­

Directorul Gazetei de Cluj remarcă un paradox care ar trebui să dea de gândit autorităților, și anume că deși firma Untold SRL este pe pierdere, „organele statului nu-și fac treaba pentru că, probabil, nu au voie să-și facă treaba. Vedem o umflare a acestui festival pe gogoașa pe care se urcă Emil Boc prin care el își consolidează popularitatea în rândul electoratului tânăr. Adevărul că o bună parte din tinerii sub vârsta de 40 de ani îl votează pe Emil Boc pentru că organizează Untold. Nu pot să zic că nu are succes Emil Boc cu acest festival. Problema este că acest festival va scăpa de sub control dacă nu se vor lua măsuri. Primul avertisment a venit anul acesta cu acel început de incendiu”.

Jurnalistul a mai remarcat că propaganda pe care o face echipa festivalului, presa și autoritățile locale este departe de adevăr. În realitate, foarte multe companii locale, dar și alte instituții de interes public sunt nemulțumite de realitatea din teren