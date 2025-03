Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 martie 2025. Echinocțiul de primăvară. Despre Astrologie, din nou (17)







20 martie

Pe 20 martie s-au născut Publius Ovidius Naso, Henrik Ibsen, B. F. Skinner, Benajamino Gigli, Sviatoslav Richter, Alexandru Ioan Cuza, Gavril Musicescu, George Toparceanu, Theodor Aman.

La ora 11:01:24 (sursă Observatorul Amiral Urseanu, sub semnătura Dr. Harald Alexandrescu) Soarele trece în mod convenţional, din zodia Peştilor în zodia Berbecului. Este echinocţiul de primăvară, Anul Nou pentru mai multe popoare, iranienii în primul rând, urmând o tradiţie veche de mii de ani.

Începutul anului astrologic, anul 7533, de la Facerea Lumii, guvernat de Marte. Marte, Ares la greci - zeul războiului! Dar, să sperăm, că va fi anul 7533 doar un "război economic".

Iulius Cezar a stabilit calendarul care îi poartă numele, iulian. Care avea Anul Nou la câtva zile după solstițiul de iarnă. Mai înainte, anul nou începea de echinocțiul de primăvară. O măsură corectă, naturală, care se baza pe filozofia de viaţă a majorităţii populaţiei, agricultori şi crescători de vite, majoritate pentru care acum începea un nou ciclu "economic", un nou an.

Pentru multe popoare, populații și îi amintesc numai pe iranieni, azeri, afghani, turkmeni, tadjici, iuguri, gujarati, dari, kurzi, kazahi, kirkizi, osetieni, tati, pashto, uzbeci, georgieni și chiar unii albanezi, ei bine este Anul Nou – Now Ruz. Cam jumătate de miliard de oameni sărbătoresc începerea unui an nou, exact la secunda echinocțiului a fusului orar respectiv, ora locală, nu la miezul nopții. Iranienii, de exemplu intră, pe 21 martie, 1 Farvardin, în al 1407-lea an islamic, sau în al 2587-lea an imperial.

Noi, dacii, am fost întotdeauna mai complicaţi şi mai originali. Se ştie că cele două echinocţii şi două solstiţii de peste an se sărbătoreau cu mare fast. Se mai ştie că mai exista un an, cel al lui Venus, Steaua Păstorului. Nu se ştie exact când a fost Anul Nou dacic, sunt unele supoziţii că ar fi fost cu douăzeci de zile înaintea solstiţiului de iarnă, cam pe 1 decembrie, după calendarul actual. Dar cu uneltele antropolgiei istorice pare logic ca o populaţie de vânători, păstori în primul rând, dar şi agricultori să fi dat mare importanţă echinocţiului de primăvară, începutul anului agricol.

De echinocţiu nu au loc doar marile banchete masonice, ci arhimagii şi astrologii pot să spună, nepedepsiţi, unele adevăruri incomode.

Doar măreţul Sfinx este poziţionat perfect cu axa, cu faţa, către gradul de zodiac unde răsare Soarele la echinocţiul de primăvară.

Ei bine spuneam că astrologia studiază timpul. „Ce a fost, o să mai fie” este baza de lucru a astrologiei. De exemplu preoţii sumerieni, akkadieni şi babilonieni au studiat timp de 900 de ani „cerul, pământul şi oamenii” şi au scris mult preţuitele cronologii şi observaţii ale cerului. Toate pe zeci de mii de tăbliţe de lut ars, cu iscusitele cuneiforme. Aşa au putut face legătura între anumite poziţii, aspecte, conjuncturi cereşti şi evenimentele care se petreceau în acel timp. De exemplu au observat că la Lună plină erau mai multe accese de isterie decât de obicei şi că aveau loc evenimente ciudate Că la conjunctura Jupiter-Saturn aveau loc evenimente foarte importante, politice, militare.

Aşa au făcut „cheile de interpreare” pe baza legăturii dintre o anumită configuraţie cerească şi evenimentele de pe Pământ. Cu cât şirul acesta era mai lung cu atât „prezicerile” erau mai corecte.

Aceasta este Astrologia. O ştiinţă socială care se bazează pe observaţie, pe repetarea fenomenului şi pe enunţarea unui adevăr, a unei supoziţii logice în urma obţinerii unui şir suficient de convingător de aspecte-evenimente. Cu siguranţă nu este o ştiinţă exactă, dar când lucrezi cu viitorul, cu omenirea şi cu un număr aproape infinit de variabile este evident că nu poţi obţine un rezultat precis, ci doar stohastic, probabilistic!

Dar, astăzi, în lume, marea majoritate a „astroloagelor” şi a „astrologilor” consideră astrologia o telenovelă, sau o limbă străină! Genul ăsta de „astrologie” are mare succes la public. Dar nu este astrologie! Este ca la piaţă. Te duci să cumperi cartofi, dar vânzătorul îţi spune: nu avem cartofi ca să faceţi o mâncare, luaţi ceapă, are mai mult succes!

Mă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi de ce nu mai apar la televizor, de ce nu mai am emisiuni... Trebuie să vă spun un secret. Fiecare televiziune, particulară sau de stat, publică, are propria politică, care de obicei reprezintă interesele unui grup de afacerişti, familii, potentaţi, oameni politici - lucru evident pentru domniile voastre, bineînţeles!

Ceea ce nu ştiţi este că aceste interese sunt, în prezent, extinse şi asupra astrologiei. Adică şi emisiunea de astrologie trebuie să-l laude pe X şi să-l înjure pe Y... Sau, şi mai pervers, să transmită populaţiei anumite tendinţe de nemulţumire, sau de euforie, în legătură cu derularea evenimentelor.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, nu am ajuns în halul ăla de sălbăticie, de negare a astrologiei şi lăcomie ca să accept multele propuneri care mi se fac din partea televiziunilor. Am o notorietate publică mai mare ca a multor politicieni şi o poziţie de care nu vreau să-mi bat joc. Niciodată nu voi accepta treizeci de arginţi!

Evenimentul Zilei, acest fenomen de presă, îmi oferă, cu mărinimie, spaţiul "Horoscopului lui Dom' Profesor". Este rubrica mea personală, prin contract scris. Sunt foarte mulţumit, pentru că nimeni nu îmi spune ce şi cum să scriu, nici măcar greşelile de gramatică nu-mi sunt corectate, ba uneori, scriu contra fluxului. Ca, de exemplu, în "Figaro", la el sunt abonat, dar sunt mii de cotidiene în lume, unde poţi să găseşti multe idei, opinii, atitudini, care sunt, până la urmă, divergente. Dar asta este marea presă, presa adevărată, restul sunt o haită de maidanezi! Nu vă supăraţi, dragi căţei, că v-am comparat cu ziariştii!

Aşa cum "astrologii" vă ameninţă cu karme, lecţii de viaţă, corpuri cereşti inexistente, gen Luna Neagră, asteroizi şi alte bazaconii.

Într-un horoscop public, pe zodii, aceşti indicatori vedici, kabalistici şi iniţiatici nu au ce căuta. Este o prostie, dovada clară ce cel care le pomeneşte nu este astrolog şi nu are habar de astrologie. Eventual aceşti indicatori se pot folosi ca instrumente de confirmare, verificare, doar, repet, numai, în cazul horoscopului personal, nativ, de naştere. Atât! Sunt rezoluţii ale asociaţiilor internaţionale în această direcţie, dar cine le mai citeşte, cine mai ţine cont de adevăr şi competenţă în această lume hidoasă a banului! Banul să iasă, să-i păcălim pe proşti...

Pomeneam de asteroizi. Nu pot să nu mă bucur tragic că unul dintre oamenii care îmi lipsesc aşa de mult, Harald Alexandrescu, de la care am primit un dar preţios, un refractor clar, luminos şi precis, cum nu se mai fac în ziua de astăzi, ei bine, Harald cel inimos şi zâmbind din gropiţa lui din bărbie, a plecat prea de timpuriu să studieze stelele de aproape, dar - numele lui a fost dat unui asteroid! Nu este mare asteroidul, vreo 600 de metri în diametru, numai.

Asteroidul Alexandrescu va revoluţiona în jurul Soarelui miloane de ani, eoni şi eoni, până când Dumnezeu se va îndura şi de el!

Să vă mai spun un singur secret în ziua echinocţiului de primăvară: legenda spune că în momentul echinocţiului dacii îşi puneau o dorinţă. Nu una imposibil de realizat, să ajungă rege, de exemplu, ci ceva bun, la îndemână. De obicei era o dorinţă care privea sănătatea celui, sau celei iubie, copiii, părinţi. Am fost oameni buni şi de omenie până să ne strice străinii... aveam noi păcatele noastre strămoşeşti dar "... stăpâne, stăpâne, mai cheamă şi-un câne..."!

Aşa că, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, la ora 11:01, cum a calculat Harald, adică aproape de miezul zilei, să vă puneţi o dorinţă!

Acest lucru nu poate să se întâmple mâine, numai astăzi, chiar dacă mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 martie 2025

BERBEC Este bine să nu pleci în nicio călătorie, excursie, deplasare, expediţie etc. Nu astăzi, eşti obosit şi nici stelele nu sunt favorabile. Dar, mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi! Astazi o parte dintre Berbecii de foc, în unele ocazii, trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, de altfel. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această zi! Curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi orizonturi. Nu trebuie să fie neapărat expediţii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca şi spaţiile savanei africane. Constelaţia internă a omului, motivaţiile şi influenţarea lui, ce imens spaţiu de explorare! Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău!

TAUR Echinocţiul de primăvară aduce unora dintre nativii din Taur o schimbare în bine: o veste bună, sau o promisiune tentantă. La serviciu, însă, nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. Vine în sfârşit căldura, toată lumea se grăbeşte. Tu ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte merge turma ta de taurine, direcţia vieţii tale. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta, sau cum să-ţi îmbunătăţeşti situaţie prezentă.

GEMENI Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări întârziate sau să faci ceva progrese. Astăzi sunt posibile, din nou, probleme în familie sau cu prietenii. Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus.

RAC Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri negative pentru orice amănunt. Nu eşti singurul care ai acest tip de probleme! Dar, aspecte favorabile sub aspect emoţional personal, adică sentimental. Stelele te favorizeaza in achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcăminte de sezon cald pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru că iţi stau bine. Vine glorioasa primavara chiar cu vremea si vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neplacute. Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus.

LEU Eşti în criză de timp! Astăzi ai multe pe cap. Ai mare nevoie să-ţi “încarci bateriile”. Un tip de energie se obţine pe seama altui tip de energie. Relaxează-te, fă ceea ce îţi place! Norocul iti este astazi prietenul cel mai bun, care te ajuta sa treci peste obstacole şi dificultăţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti - să nu fie un dar otrăvit, vorba Agathei Cristie „cutia cu bomboane otrăvite”! O zi foarte bună, din punct de vedere personal. Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Poţi să faci mult bine cu bani foarte puţini. Nu ezita! Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie.

FECIOARĂ Ai un program încărcat, mobilul sună mereu, o zi densă! Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar eşti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai deosebite. Domeniile favorizate astazi sunt cele ale familiei si relatiile de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar si relatiile sociale. Adică cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

BALANŢĂ Astăzi poţi îndrepta convenabil o eroare involuntară din trecut. Posibile surprize plăcute în cursul dimineţii. Găseşti multă satisfacţie în faptul că ajuţi un prieten, sau un coleg! Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă.

SCORPION De echinocţiu problemele Scorpionilor par să devină mai serioase. Pentru că tu crezi aşa! Sfatul meu este să te grăbeşti încet. În caz contrar, poţi să pierzi din vedere amănunte importante. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea. De fapt, o veste primita spre sfarsitul zilei te fac sa speri intr-o posibila imbunatatirea a situatiei financiare, dar nu te grabi cu cheltuielile! Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi mai tot timpul. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba.

SĂGETĂTOR Astăzi, în ziua echinocţiului trebuie să respecţi legile nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respectă regulile jocului ca să ai succes. Astăzi, armonia şi echilibrul echinocţiului de primavara, dar şi steaua fixa Fomalhaut te ajută sa-ţi înţelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitatile şi drumul pe care să-l urmezi. Pastreaza-ti calmul şi zambetul pe buze si reprogrameaza toate deciziile importante si intalnirile decisive pentru o zi mai buna!

CAPRICORN În ziua echinocţiului de primăvară nu lua hotărâri importante, mai ales în ceea ce înseamnă situaţii cu active sau imobiliare, gen în ce culoare zugrăvim casa şi când punem parchet nou! Poţi să-ţi satisfaci o mică şi nevinovată dorinţă cum ar fi o ciocolată în plină cură de slăbire, sau nişte mici în postul Paştelui, că azi nu se pune la socoteală fiind echinocţiul! Sigur, glumeam, sau glumeam serios! Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană. Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atat la serviciu cât si in viaţa personală, suferă din cauza unor întarzieri.

VĂRSĂTOR Ai proiecte foarte clare, dar încă nu găseşti modalitatea, tehnologia, oportunitatea, ca să le aplici. Ai răbdare! Evită să te implici astăzi în orice activitate legată de autorităţi. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă! Mai lăsă-i şi pe alţii să aibă dreptate, aşa, pentru frumuseţea jocului!

PEŞTI O zi favorabilă. Dar... Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cât ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Iar dacă este ziua ta de naştere sărbătoreşte-o cum trebuie, nu face rabat în ziua echinocţiului de primăvară!