Beach, Please! 2025. Cerințele neobișnuite ale artiștilor și un buget de 10 milioane de euro

Artistul internațional cere 55 de camere de hotel pentru festivalul Beach, Please

Festivalul Beach, Please! 2025 continuă să șocheze, iar un artist internațional, care va face parte din line-up-ul acestui an, a ridicat multe sprâncene cu cerințele sale extravagante.

Acesta a solicitat nu mai puțin de 55 de camere de hotel rezervate exclusiv pentru echipa sa, o cerință impresionantă care a pus organizatorii într-o situație dificilă. De asemenea, artistul a cerut ca suita sa să fie de minim 200 mp, să aibă obligatoriu acces la internet prin cablu (LAN) și ca cele două camere vecine să fie rezervate pentru pază privată.

În plus, transportul acestuia ar trebui să fie First Class, ceea ce ridică și mai multe semne de întrebare: va veni artistul cu întreaga sa echipă, prieteni și familie sau pur și simplu vrea să se asigure că va avea tot confortul de care are nevoie? Deși numele artistului rămâne deocamdată un mister, cerințele sale sunt deja subiect de discuție în rândul organizatorilor.

Cerințele excentrice ale artiștilor internaționali

Pe lângă cerințele artistului care a cerut 55 de camere de hotel, organizatorii festivalului Beach, Please! 2025 se confruntă și cu alte pretenții excentrice din partea altor artiști internaționali. În trecut, cerințele de hospitality ale acestora au variat semnificativ, dar cele din acest an promit să fie cu adevărat spectaculoase.

"Dressing room-uri personalizate" au fost solicitate, incluzând lumânări parfumate de lux, flori proaspete și anumite tipuri de mobilier. În plus, meniurile speciale au fost frecvent întâlnite, unii artiști cerând diete vegane, fără gluten sau bazate pe alimente organice, iar alții au dorit chiar "bucătari personali".

În ceea ce privește băuturile, cerințele au inclus colecții rare de șampanie și whiskey, iar un artist a cerut exclusiv apă de o anumită marcă, livrată într-un anumit lot. Mai mult decât atât, transportul VIP a fost, de asemenea, un subiect important, unele cerințe incluzând "mașini blindate, șoferi personali și chiar elicoptere pentru deplasarea rapidă între locație și aeroport". Nu în ultimul rând, unii artiști au cerut "zone de relaxare" speciale, care să includă "spații dedicate pentru meditație, masaje sau chiar camere cu temperatură controlată pentru refacerea vocală".

Beach, Please 2025 promite un spectacol grandios cu un buget de 10 milioane de euro

Festivalul Beach, Please! 2025 se pregătește să fie cel mai mare și mai spectaculos de până acum, cu un buget impresionant de 10 milioane de euro pentru artiștii internaționali și cu 83.000 de bilete deja vândute înainte de anunțarea tuturor artiștilor din line-up.

"Festivalul organizat de către Selly și echipa sa deține, de asemenea, recordul pentru cele mai multe bilete vândute în pre-sale înainte de anunțarea artiștilor."

Printre cântăreții internaționali care vor urca pe scenă se numără și Young Thug, unul dintre cei mai influenți rapperi ai generației sale, și Peso Pluma, unul dintre cei mai hot artiști din America de Sud. De asemenea, line-up-ul continuă să se extindă, iar organizatorii sunt siguri că evenimentul va atrage o mulțime de tineri din întreaga țară. Rămâne de văzut ce alte cerințe extravagante vor apărea pe măsură ce festivalul se apropie și ce alte surprize vor veni din partea artiștilor internaționali, scrie cancan.