O emisiune matinală din România, pe cale să fie închisă

Antena Stars, cu zile numărate pentru matinal. Demisia recentă a lui Cristian Ionescu, cel care ocupa poziția de director încă din anul 2013, n-a rămas fără urmări.

Matinalul Antena Stars se clatină

Emisiunea are zilele numărate. De ceva vreme au tot existat discuții în interior despre cum că emisiunea prezentată de Dima Trofim și Alexia Țalavutis, de luni până vineri, de la ora 08:00, reprezintă o risipă de resurse și nu aduce rezultate satisfăcătoare conducerii.

Noii șefi analizează constant ce funcționează și ce nu în jurnalele de știri. Totul pentru a aduce îmbunătățiri. Se pregătește o modificare a formatelor, iar prezentatoarelor le sunt examinate prestațiile.

Cristian Ionescu a plecat de la conducere după un deceniu

Cel care a ocupat funcția de director Antena Stars vreme de 10 ani și-a dat demisia din motive personale. Funcția sa a fost ocupată de Elena Savu Răchițeanu, femeia având și ea ceva vechime în trustul de presă Intact.

„Pe 28 septembrie mi-am depus demisia din funcția de director Antena Stars. Am convenit cu managementul companiei să nu comunicăm nimic, până la găsirea unui înlocuitor. Acest lucru s-a întâmplat” , a spus Ionescu.

Fostul director a precizat că este o pozitie importantă în companie ca lucrurile să fie făcute până la capăt. „Așa cum am făcut totul în cei aproape 30 de ani, de când ocup diverse poziții în Antena Group. Am plecat din motive personale, mai multe nu vreau să comentez”, a precizat Cristian Ionescu.

Schimbare majoră la Antena Stars

Cristian Ionescu are în spate o carieră de peste trei decenii, din care ultimii douăzeci de ani l-au găsit în conducerea postului Antena Stars. În locul lui a venit Elena Savu Răchițeanu care va prelua postul de Head of Channel Antena Stars. Răchițeanu are la rândul ei o carieră pe măsură.

Colaborarea ei cu Antena 1 a început din 2002, timp în care a gestionat proiecte importante ale stației. La ora actuală este producătorul emisiunii ”Mireasa”.

Trustul media Intact deținut de familia Voiculescu trece prin transformări. Totul a început cu plecarea juraților de la Chefi la Cuțite și a continuat cu demisia Irinei Ursu de la Observatorul de Weekend.