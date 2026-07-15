A murit scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache

Scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache a murit, miercuri dimineața, după o lungă și grea suferință, la vârsta de 87 de ani, au anunțat apropiații săi.

Nicolae Cristache a fost un scriitor şi publicist român, născut la Brăila pe 5 noiembrie 1939.

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A condus și a lucrat la mai multe publicaţii. Până în 1989 a fost secretar general de redacţie la revista Flacăra, iar după 1989 a fost redactor şef la Curierul Românesc, Expres, director la Zig-Zag,Viitorul Românesc, Ora, Ochiul Soacrei.

A fost, de asemenea, editorialist sau colaborator la publicații precum Curierul Românesc, Expres, Zig-Zag, Ora, Cronica Română, Jurnalul Naţional, Lumea Magazin, Ziua, Evenimentul zilei, Cotidianul, Sentinţa...

Dintre cărţile pe care Nicolae Cristache le-a publicat până în prezent, amintim: