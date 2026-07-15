A murit scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache
- Iuliu Vlădescu
- 15 iulie 2026, 12:47
Scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache a murit, miercuri dimineața, după o lungă și grea suferință, la vârsta de 87 de ani, au anunțat apropiații săi.
A murit scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache
Nicolae Cristache a fost un scriitor şi publicist român, născut la Brăila pe 5 noiembrie 1939.
A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România.
A condus și a lucrat la mai multe publicaţii. Până în 1989 a fost secretar general de redacţie la revista Flacăra, iar după 1989 a fost redactor şef la Curierul Românesc, Expres, director la Zig-Zag,Viitorul Românesc, Ora, Ochiul Soacrei.
A fost, de asemenea, editorialist sau colaborator la publicații precum Curierul Românesc, Expres, Zig-Zag, Ora, Cronica Română, Jurnalul Naţional, Lumea Magazin, Ziua, Evenimentul zilei, Cotidianul, Sentinţa...
Cariera de scriitor a lui Nicolae Cristache
Dintre cărţile pe care Nicolae Cristache le-a publicat până în prezent, amintim:
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„Viaţa pentru toţi” – 1979, ed. Junimea;
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„Magazinul de mărunţişuri” – 1979, Editura Albatros;
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„Vinovaţii nu ştiu nimic” – 1981, Editura Albatros;
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„Încadrat în muncă doresc eternitate” – 1982, Editura Eminescu;
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„Recurs la morală” – 1984, Editura Albatros;
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„Bulgăre de nisip” – 1986, Editura Albatros;
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„Condamnat la Cotroceni” – 1994, Fundaţia Română pentru Jurnalism; „Ziariştii” – 1995, Fundaţia Română pentru Jurnalism;
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„Balul nebunilor” – 1996, Fundaţia Română pentru Jurnalism;
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„Apele din cenuşă” – 1997, Fundaţia Română pentru Jurnalism;
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„Aşteptând viscolul” – 1998, Editura Alternative;
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„Laboratorul” – 1999, Editura Alternative;
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„Teatru” – 2004, Editura Enciclopedică;
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„Sofia” – 2008, Editura Anonymus;
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„Sentinţa” – 2010, Editura Neverland;
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„Dialoguri cu primarul demiurg Gheorghe Iancu” – 2011, Editura Neverland;
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„Un erou blestemat: Ceauşescu în toată măreţia şi sminteala sa” – 2012, eLiteratura (ediţia digitală) şi Editura Enciclopedică (ediţia imprimată pe hârtie).
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„A doua venire” – 2013, Editura eLiteratura
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„Hitler sunt eu” – 2015, Editura eLiteratura
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„Seneca îi scrie lui Iisus” – 2016, Editura eLiteratura
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„Tusi” – 2016, Editura eLiteratura
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„Nero, neştiutul” – 2017, română şi engleză, Editura eLiteratura
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„Foc nebun” – 2017, Editura eLiteratura
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„Elogiu ticăloșiei” – 2019, Editura eLiteratura
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„Președinte la sensul giratoriu” – 2021, editura eLiteratura