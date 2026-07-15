Social Breaking news

A murit scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache

Comentează știrea
A murit scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache a murit, miercuri dimineața, după o lungă și grea suferință, la vârsta de 87 de ani, au anunțat apropiații săi.

A murit scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache

Nicolae Cristache a fost un scriitor şi publicist român, născut la Brăila pe 5 noiembrie 1939.

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A condus și a lucrat la mai multe publicaţii. Până în 1989 a fost secretar general de redacţie la revista Flacăra, iar după 1989 a fost redactor şef la Curierul Românesc, Expres, director la Zig-Zag,Viitorul Românesc, Ora, Ochiul Soacrei.

A fost, de asemenea, editorialist sau colaborator la publicații precum Curierul Românesc, Expres, Zig-Zag, Ora, Cronica Română, Jurnalul Naţional, Lumea Magazin, Ziua, Evenimentul zilei, Cotidianul, Sentinţa...

Cariera de scriitor a lui Nicolae Cristache

Dintre cărţile pe care Nicolae Cristache le-a publicat până în prezent, amintim:

  • Viaţa pentru toţi” – 1979, ed. Junimea;

  • Magazinul de mărunţişuri” – 1979, Editura Albatros;

  • Vinovaţii nu ştiu nimic” – 1981, Editura Albatros;

  • Încadrat în muncă doresc eternitate” – 1982, Editura Eminescu;

  • Recurs la morală” – 1984, Editura Albatros;

  • Bulgăre de nisip” – 1986, Editura Albatros;

  • Condamnat la Cotroceni” – 1994, Fundaţia Română pentru Jurnalism; „Ziariştii” – 1995, Fundaţia Română pentru Jurnalism;

  • Balul nebunilor” – 1996, Fundaţia Română pentru Jurnalism;

  • Apele din cenuşă” – 1997, Fundaţia Română pentru Jurnalism;

  • Aşteptând viscolul” – 1998, Editura Alternative;

  • Laboratorul” – 1999, Editura Alternative;

  • Teatru” – 2004, Editura Enciclopedică;

  • Sofia” – 2008, Editura Anonymus;

  • Sentinţa” – 2010, Editura Neverland;

  • Dialoguri cu primarul demiurg Gheorghe Iancu” – 2011, Editura Neverland;

  • Un erou blestemat: Ceauşescu în toată măreţia şi sminteala sa – 2012, eLiteratura (ediţia digitală) şi Editura Enciclopedică (ediţia imprimată pe hârtie).

  • A doua venire” – 2013, Editura eLiteratura

  • Hitler sunt eu” – 2015, Editura eLiteratura

  • Seneca îi scrie lui Iisus” – 2016, Editura eLiteratura

  • Tusi” – 2016, Editura eLiteratura

  • Nero, neştiutul” – 2017, română şi engleză, Editura eLiteratura

  • Foc nebun” – 2017, Editura eLiteratura

  • Elogiu ticăloșiei” – 2019, Editura eLiteratura

  • Președinte la sensul giratoriu” – 2021, editura eLiteratura

Stiri calde

13:32 - A început goana după locuințele pentru studenți. Tot mai mulți părinți, dispuși să cumpere apartamente

13:19 - Controverse privind numele real al Prințului Harry. Ce s-a întâmplat într-o emisiune

13:13 - Leonardo Badea (BNR): Am înregistrat creşteri record ale PIB per capita, dar am acumulat dezechilibre macroeconomice

13:01 - TikTok și Instagram dictează noile tendințe din sectorul turismului. Destinațiile preferate de români în 2026

12:56 - Cum recunoaștem sursele de autoritate în analizele video sportive

12:47 - A murit scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache

12:40 - Performanță în liceele agricole din România. Zeci de elevi au obținut note peste 9 la Bacalaureat

12:29 - Avertisment din Lituania: Rusia ar putea ataca infrastructura critică

HAI România!

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Dictatorul cu sprânceană

Dictatorul cu sprânceană

Proiecte speciale