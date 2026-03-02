A murit scriitorul Dan Simmons, recunoscut pentru romanele SF și horror. Avea 77 de ani

Dan Simmons, autorul american recunoscut pentru romanele sale din genurile science-fiction, horror și thriller politic, a murit la vârsta de 77 de ani, pe 21 februarie, în orașul Longmont, Colorado, în Statele Unite, potrivit The Guardian.

Scriitorul a murit lângă soția și fiica sa, lăsând în urmă o carieră literară impresionantă, cu peste 30 de romane și culegeri de povestiri scurte.

Simmons s-a remarcat în special datorită romanului său „Hyperion”, publicat în 1989, care i-a adus Premiul Hugo pentru cel mai bun roman și Premiul Locus. Această lucrare a devenit prima parte a seriei „Hyperion Cantos”, continuată de Simmons cu trei volume ulterioare, consolidându-i reputația de maestru al SF-ului contemporan.

Pe parcursul carierei sale, Dan Simmons a fost recompensat cu numeroase premii, printre care două trofee World Fantasy, mai multe premii Locus, premiul Shirley Jackson și mai multe trofee Bram Stoker.

Romanul său „The Terror”, apărut în 2007, povestește într-o manieră fictivă despre tragedia expedițiilor arctice conduse de exploratorul John Franklin și a fost adaptat în 2018 într-un serial de televiziune apreciat de critici.

Născut în 1948 în Peoria, Illinois, Simmons a crescut în Illinois și Indiana și a lucrat timp de 18 ani ca profesor de școală primară în Missouri, New York și Colorado. Conform necrologului său, în fiecare zi după prânz, Simmons le citea elevilor fragmente dintr-o poveste epică începută în prima zi de școală.

În paralel, elevii colorau ilustrațiile create de el. Povestea s-a încheiat la finalul anului școlar, iar mulți dintre copii și-au amintit că au fost profund emoționați. Acele fragmente au evoluat mai târziu în seria „Hyperion Cantos”.

Primul roman al lui Simmons, „Song of Kali”, a fost publicat în 1985, marcând debutul său literar în horror. Ulterior, a publicat „Carrion Comfort” (1989), „Summer of Night” (1991), epopeile SF „Ilium” și „Olympos” și „Drood” (2009), inspirat de ultimii ani ai vieții lui Charles Dickens.

În 2011, Simmons a provocat controverse prin thrillerul politic „Flashback”, care imagina un viitor distopic al Statelor Unite afectat de imigrație în masă, schimbările climatice și programe sociale, sugerând un declin al Americii sub influența președintelui Barack Obama.

Cartea a fost criticată pe scară largă pentru tonul său anti-stânga, descriind scenarii extremiste precum „al doilea Holocaust” și apariția unui „nou califat global” islamic. În fața criticilor, Simmons a subliniat că ideile sale fuseseră schițate încă din 1991 și că intenția sa nu era de a viza persoane specifice, ci de a explora teme politice și sociale.

Simmons a fost un autor care a explorat cu pasiune genuri diverse, fără a se conforma standardelor literare. „Dan a scris întotdeauna despre ceea ce iubea. A sfidat normele literare scriind în genuri diferite, trecând de la o editură la alta și ignorând presiunea de a respecta tiparele convenționale ale romanelor”, se menționează în articol.

Pe lângă talentul său de scriitor, Simmons a fost un profesor dedicat, iar modul său de a combina poveștile zilnice cu ilustrațiile interactive pentru elevi reflectă pasiunea sa pentru educație și creativitate. Impactul său asupra literaturii SF și horror continuă să fie recunoscut de cititori și critici din întreaga lume, iar operele sale rămân un reper important pentru generațiile de scriitori care urmează.