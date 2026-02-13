Noul thriller de pe Netflix: Mister, trădare și secrete care zdruncină o familie

Thriller-ul „Unfamiliar” aduce pe ecran o poveste plină de mister, unde adevărul rămâne adesea greu de descifrat. Producția urmărește intrigi complexe și se concentrează pe personaje care navighează între loialitate, trădare și secrete periculoase. Publicul este provocat să-și pună întrebări și să descopere treptat ce se ascunde dincolo de aparențe, într-un ritm alert și tensionat, informează Tudum.

Doi foști agenți căsătoriți sub acoperire încearcă să ducă o viață liniștită în Berlin, însă trecutul lor periculos refuză să-i lase în pace. Thriller-ul explorează realitatea neașteptată a unui cuplu pentru care promisiunea de „Până când moartea ne va despărți” capătă un sens complet diferit.

Simon și Meret Schäfer (interpretați de Felix Kramer și Susanne Wolff) par să ducă o viață idilică, administrând un adăpost pentru vârstnici în capitala germană. Liniștea lor se destramă însă atunci când vechile misiuni și secretele lor ies la iveală. Cu identitatea lor expusă, cei doi sunt nevoiți să înfrunte deciziile riscante luate în trecut și adevărurile ascunse față de cei dragi, dar și unul față de celălalt.

Thrillerul de spionaj „Unfamiliar”, creat de Paul Coates (cunoscut pentru Emmerdale Farm), se desfășoară pe parcursul a șase episoade tensionate și îi mai aduce în distribuție pe Samuel Finzi, Andreas Pietschmann, Henry Hübchen și Seyneb Saleh, promițând o combinație de suspans, dramă și confruntări neașteptate.

O seară aparent obișnuită acasă, în care Meret (Wolff) și Simon Schäfer (Kramer) sărbătoresc a 16-a aniversare a fiicei lor, Nina (Bons), ia o întorsătură neașteptată. Totul începe cu un apel de urgență: un bărbat susține că a fost rănit și are nevoie de ajutor.

Situația nu ar fi neobișnuită pentru cuplul care administrează un adăpost în Berlin și care, în trecut, a activat ca agenți pentru serviciile secrete germane (BND). Totuși, instinctele lor îi fac să fie precauți – rănile victimei par provocate de sine și comportamentul său este imprevizibil.

Bărbatul nu vine singur: el a fost trimis de Josef Koleev (Finzi), un oficial de rang înalt al serviciilor secrete militare rusești (GRU), suspectat de spionaj și aflat de curând la Berlin. La adăpost, tensionați, Meret și Simon descoperă că situația este mai complicată decât părea.

Necunoscutul face aluzie la o misiune eșuată petrecută în Belarus, acum 16 ani, în care a fost implicat același Koleev, un eveniment care a conturat în mare măsură viața familiei Schäfer, chiar dacă mulți nu erau conștienți de toate implicațiile sale.

Pe măsură ce adevărul iese la iveală, Nina începe să înțeleagă cât de multe secrete ascund părinții săi, iar Meret descoperă cea mai dureroasă trădare a lui Simon. Familia Schäfer se află astfel în fața unei dileme dramatice: pot înfrunta trecutul și să salveze viitorul lor, sau secretele ascunse vor fi cea mai mare amenințare pentru ei?

„Unfamiliar” pune în prim-plan tensiunea dintre loialitate, trădare și trecutul care nu poate fi uitat, transformând o poveste aparent domestică într-un thriller captivant despre sacrificiu și secrete.

Cu un mix de experiență, talent și tensiune, „Unfamiliar” promite o explorare a loialității, trădării și secretele care pot zdruncina o familie, captivând spectatorii episod după episod.

Serialul „Unfamiliar”, disponibil acum pe Netflix, aduce în prim-plan o distribuție impresionantă de actori germani și internaționali, care dau viață unei povești pline de mister și trădare.

Protagoniștii sunt Susanne Wolff (Styx) în rolul Meret Schäfer și Felix Kramer (Câinii din Berlin) ca Simon Schäfer, cuplul a cărui viață liniștită este tulburată de secrete din trecut. În rolul antagonistului central, Samuel Finzi (Cum să fii foarte rău) îl interpretează pe ofițerul rus Josef Koleev.

Alături de ei, publicul îl întâlnește pe Andreas Pietschmann (Dark) în rolul lui Jonas Auken, pe veteranul Henry Hübchen (Go for Zucker), ca Gregor Klein și pe tânăra Maja Bons (Die Akademie) ca fiica lor, Nina Schäfer. Alte personaje cheie includ Seyneb Saleh (Mute) ca Julika Ritter, Genija Rykova (Servus Baby) în rolul Verei Koleev și Natalia Belitski (Shakespeares letzte Runde) în rolul Katya Volkova.

Din distribuție mai face parte Aaron Altaras (Neortodox), Mark Sinclair, Laurence Rupp, Ben Krüger, Sina Martens, Alice Belmont și Anand Batbileg Chuluunbaatar în rolul lui Yul Batbaatar.