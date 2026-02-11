Filme pentru toate stările de spirit de Valentine’s Day: dragoste, romantism și ură

Ziua Îndrăgostiților nu înseamnă doar flori și ciocolată pentru mulți, e și o ocazie de a viziona filme care să amplifice romantismul sau, dimpotrivă, să îl ironizeze. Indiferent dacă ești un romantic convins sau cineva care se ferește de sărbătoare, Netflix oferă opțiuni pentru toate gusturile.

Pentru cei care iubesc poveștile de dragoste clasice, comediile romantice rămân alegerea sigură: filmele care combină umorul cu emoția sunt perfecte pentru o seară de cuplu sau pentru a te lăsa purtat de valul iubirii. În schimb, dacă ești mai degrabă sceptic față de sărbătoare, există titluri care parodiază dragostea sau explorează relațiile într-o manieră cinică, oferind un echilibru între divertisment și reflecție.

Așadar, pe măsură ce se apropie cea mai „dulce” zi a anului, Netflix pregătit o selecție de filme care explorează diferite fațete ale iubirii, printr-o varietate de perspective, stiluri și genuri.

Cei care caută și mai multe opțiuni pot răsfoi colecția „Love Is in the Air” de pe Netflix, disponibilă pe tot parcursul lunii februarie. Titlurile sunt organizate pe teme precum „Young Hearts in Love”, „Twisted Love” și „Turn Up the Heat”, oferind o gamă largă de emoții și povești. Indiferent de felul în care percepi Ziua Îndrăgostiților, fie că ești un romantic incurabil, un sceptic, există un film potrivit pentru tine.

Regizorul Craig Johnson aduce pe ecran tumultul iubirii adolescenține în comedia romantică „Alex Strangelove”. Daniel Doheny îl interpretează pe Alex Truelove, un licean hotărât să-și piardă virginitatea cu prietena sa, Claire (Madeline Weinstein). Totul se complică când întâlnește pe Elliot (Antonio Marziale), un coleg de școală care îl atrage neașteptat. Prietenia cu Elliot îl poartă pe Alex într-o călătorie de auto-descoperire și de explorare a identității sale sexuale.

„Always Be My Maybe”: Uneori, realizăm prea târziu că ceea ce căutăm a fost întotdeauna aproape. Nahnatchka Khan prezintă această idee prin Ali Wong și Randall Park, care joacă prieteni din copilărie ce se reîntâlnesc după 16 ani, descoperind că dragostea lor adevărată era mai aproape decât credeau. Filmul combină romantismul cu umorul subtil al unei vedete secundare care fură scena.

„Damsel”: Juan Carlos Fresnadillo rescrie basmele clasice în „Damsel”, unde o tânără mireasă (Millie Bobby Brown) este sacrificată unui dragon de propria familie regală. În lipsa unui cavaler salvator, ea își folosește inteligența pentru a supraviețui și a proteja alte victime, subminând tiparele tradiționale ale poveștilor de epocă.

„Joc cinstit”: Chloe Domont explorează dragostea și ambiția în „Joc cinstit”. Phoebe Dynevor și Alden Ehrenreich joacă doi analiști de fonduri speculative care trăiesc o poveste de dragoste pasională și secretă. Tensiunea crește pe măsură ce carierele lor sunt puse în pericol de pasiunea ascunsă.

„O afacere de familie”: Richard LaGravenese aduce un twist modern poveștii clasice „vedetă și persoană obișnuită”. În „O afacere de familie”, Joey King interpretează o asistentă prinsă între mama ei, Nicole Kidman, și șeful său vedetă, Zac Efron, învățând că dragostea poate apărea în cele mai neașteptate contexte familiale.

„Girlfriend's Day”: Michael Paul Stephenson oferă o comedie neconvențională cu Bob Odenkirk în „Girlfriend's Day”. Un scriitor de felicitări blocat creativ încearcă să câștige un concurs de Ziua Îndrăgostiților, explorând ironic ideea unei sărbători percepute ca artificială și comercială.

„Asasin plătit”: Richard Linklater transformă thrillerul în comedie romantică neobișnuită în „Hit Man”. Glen Powell joacă rolul unui profesor de psihologie care se infiltrează sub acoperire ca asasin plătit. Povestea capătă tensiune atunci când dragostea adevărată amenință să-l prindă în realitate.

Laure de Clermont-Tonnerre readuce la viață romanul clasic al lui D.H. Lawrence, unde Emma Corrin interpretează o aristocrată prinsă între soțul paralizat și pasiunea cu paznicul de vânătoare, Jack O’Connell, descoperind dorințele și libertatea personală.

„Love, Guaranteed”: Comedia lui Mark Steven Johnson explorează dragostea online prin Nick (Damon Wayans Jr.), care dă în judecată un site de dating după 1.000 de întâlniri nereușite, doar pentru a se îndrăgosti de avocata sa (Rachael Leigh Cook), testând limitele legale și romantice.

„Vechea Gardă”: Gina Prince-Bythewood combină acțiunea cu romantismul în „The Old Guard”. Charlize Theron conduce un grup de mercenari nemuritori, în timp ce o poveste de dragoste între doi membri (Luca Marinelli și Marwan Kenzari) se întinde pe secole, aducând emoție într-un film de acțiune.

„Our Souls at Night”: Robert Redford și Jane Fonda aduc o tandră poveste de iubire pentru adulți în „Our Souls at Night”, jucând vecini văduvi care experimentează afecțiunea platonică care se transformă treptat într-un sentiment romantic autentic.

„Cineva grozav”: Jennifer Kaytin Robinson explorează puterea prieteniei feminine în „Someone Great”. Gina Rodriguez, Brittany Snow și DeWanda Wise descoperă că uneori dragostea și sprijinul nu vin dintr-o relație romantică, ci din legăturile strânse dintre prietene.

„tick, tick...BOOM!”: Lin-Manuel Miranda aduce pe ecran viața creatorului „Rent” în musicalul semi-autobiografic „tick, tick… BOOM!”. Andrew Garfield interpretează lupta unui artist pentru dragoste, prietenie și realizare personală în timp ce se apropie de 30 de ani.

„To All the Boys I’ve Loved Before”: Saga adolescentină a Larei Jean Covey (Lana Condor) și a lui Peter Kavinsky (Noah Centineo) continuă în două filme suplimentare, explorând relații, rivalități și maturizare, oferind o experiență romantică completă pentru maratoane de Ziua Îndrăgostiților.

„Your Place or Mine”: Reese Witherspoon și Ashton Kutcher joacă doi prieteni apropiați în comedia „Your Place or Mine”, regizată de Aline Brosh McKenna. Schimbul de case între coaste opuse aduce perspective noi și revelații despre prietenie și iubire.

„Y Tu Mamá También”: Alfonso Cuarón livrează un road movie mexican clasic, cu Gael García Bernal și Diego Luna. Povestea adolescentină, încărcată de sexualitate și libertate, se desfășoară pe fundalul tulburărilor politice din Mexic, combinând maturizarea cu experiența vieții și iubirii spontane.