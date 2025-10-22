A murit scenograful care a revoluționat teatrul românesc

Teatrul Național „I.L. Caragiale”(TNB) din București a anunțat cu tristețe decesul lui Helmut Stürmer, una dintre cele mai marcante personalități ale scenografiei internaționale, la vârsta de 83 de ani. Scenograful s-a remarcat prin abordarea sa originală, punând întotdeauna spațiul în centrul atenției și evitând decorativismul excesiv.

Născut în 1942 la Timișoara, Stürmer a absolvit în 1967 Institutul de Arte Plastice din București, la clasa profesorului Paul Bortnovski. Cariera sa a început rapid să se contureze, iar între 1968 și 1977 a lucrat ca scenograf la Teatrul de Stat din Sibiu și la Bulandra din București.

În aceeași perioadă, el a semnat scenografia pentru spectacole în mai multe teatre din țară, inclusiv Arad, Cluj, Brașov, Iași și Pitești, dar și pentru cinci filme artistice, printre care producții regizate de Dan Pița, Mircea Veroiu, Radu Gabrea și Alexandru Tatos.

În anii ’70, Stürmer a fost invitat de Teatrul Municipal din Köln să semneze scenografiile unor spectacole regizate de David Esrig și Roberto Ciulli. Următoarele experiențe internaționale l-au purtat la München și Sydney, unde a lucrat pentru Old Tote Theater și a colaborat cu Liviu Ciulei la spectacolul „Azilul de noapte”.

În 1977, el s-a stabilit în Germania și a continuat o carieră prodigioasă timp de peste trei decenii, lucrând la teatre și opere de prestigiu, precum Théâtre de la Ville din Paris, Deutsches Schauspielhaus din Hamburg, Opera din Karlsruhe sau Royal Shakespeare Company. În această perioadă, a colaborat adesea cu Silviu Purcărete, realizând scenografii memorabile pentru spectacole de operă și teatru.

Printre cele mai cunoscute lucrări se numără decorul pentru „Faust” la Sibiu și „Hamlet” la Teatrul Național Cluj, pentru care a fost distins cu premiul UNITER pentru scenografie. De asemenea, în 2007 și 2011, a primit premiile pentru cea mai bună scenografie din partea Asociației Criticilor de Teatru Maghiari, pentru spectacolele „Troilus și Cressida” și „Scapino”.

Helmut Stürmer a adus contribuții semnificative și în cinematografie. Printre filmele pentru care a realizat scenografia se numără:

„Nunta de piatră” (Dan Pița și Mircea Veroiu)

„Duhul aurului” (Dan Pița și Mircea Veroiu)

„Dincolo de nisipuri” (Radu Gabrea)

„Tănase Scatiu” (Dan Pița)

„Rătăcire” (Alexandru Tatos)

În teatrul românesc și internațional, Stürmer a semnat decoruri pentru producții celebre precum:

„Ubu înlănțuit”, regia Tompa Gabor, Teatrul de Comedie București

„Lulu”, regia Silviu Purcărete, Teatrul Radu Stanca, Sibiu

„Troilus și Cressida”, regia Silviu Purcărete, Teatrul „Katona Jozsef” din Budapesta

„Hamlet”, regia Vlad Mugur, Teatrul Național Cluj

„A douăsprezecea noapte”, regia Beatrice Rancea, Teatrul Național Iași

În prezent, scenografia spectacolului „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban la Teatrul Național București, poartă semnătura lui Stürmer, continuând tradiția sa de a îmbina eleganța vizuală cu funcționalitatea artistică.

De-a lungul carierei, scenograful a fost recompensat cu numeroase premii, inclusiv: