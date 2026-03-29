A murit Eduard Suciu, fost selecționer al României la rugby

Rugby-ul românesc traversează un nou moment de tristețe, după dispariția fostului jucător internațional și antrenor Eduard Suciu, care s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, potrivit Rugby România.

Fost component al echipei CSA Steaua București și ulterior selecționer al naționalei României, acesta a avut o contribuție importantă la dezvoltarea acestui sport, atât din teren, cât și de pe banca tehnică.

Născut la 7 iulie 1952, Eduard Suciu s-a consacrat în anii ’80 în tricoul formației CSA Steaua București, unde a făcut parte dintr-o generație considerată de referință pentru rugby-ul românesc. A evoluat alături de jucători precum Marin Ionescu, Mircea Muntean, Nicolae Postolache, Florică Murariu, Radu Durbac, Dumitru Alexandru, Sorin Fuicu, Dumitru Enache și Șerban Constantin.

Pe postul de mijlocaș la grămadă, acesta „a câştigat de 8 ori campionatul cu Steaua”, contribuind la dominația echipei în competițiile interne. După retragerea din activitatea competițională, a rămas în cadrul clubului și a făcut pasul spre antrenorat. În această nouă ipostază, a continuat să obțină rezultate, reușind să câștige titlul național cu Steaua în 1999.

La nivel internațional, Eduard Suciu a îmbrăcat de 10 ori tricoul echipei naționale a României, evoluând pe același post de mijlocaș la grămadă. Ulterior, a devenit selecționerul reprezentativei, continuându-și cariera în structura tehnică a rugby-ului românesc.

Unul dintre cele mai importante rezultate din această perioadă a fost obținut în anul 2000, când, sub conducerea sa, România „a triumfat [...] în prima ediţie a Rugby Europe Championship”, competiție cunoscută la acel moment drept Cupa Europeană a Națiunilor și organizată astăzi sub denumirea de Rugby Europe Championship.

Pe lângă activitatea desfășurată la nivelul echipei naționale și al clubului Steaua, Eduard Suciu a antrenat și alte formații din rugby-ul românesc. Printre acestea se numără Rulmentul Bârlad și Stejarul Buzău. În cazul ultimei echipe, acesta a contribuit la promovarea în anul 2013 în SuperLiga CEC Bank, potrivit informațiilor furnizate de Federația Română de Rugby.

Aceste etape din cariera sa reflectă implicarea constantă în dezvoltarea rugby-ului la nivel național, atât prin performanțe sportive, cât și prin activitatea de formare și coordonare a echipelor.

Conform informațiilor disponibile, trupul neînsuflețit al fostului rugbist va fi depus luni, 30 martie, la capela cimitirului Ghencea Militar I. Ceremonia de înmormântare va avea loc marți, 31 martie.