A început vacanța din februarie pentru elevii din trei județe. Calendarul, stabilit la nivel local

Elevi. Sursă foto: Pixabay
Elevii din trei județe intră de luni în vacanță, odată cu debutul săptămânii de pauză din luna februarie, stabilită la nivel local în intervalul 9 februarie – 1 martie. Calendarul diferă de la un județ la altul, în funcție de deciziile inspectoratelor școlare, potrivit Ministerului Educației.

Vacanța din februarie începe pentru elevii din trei județe

Primii elevi care beneficiază de vacanța din februarie sunt cei din județele Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud. Pentru aceștia, cursurile sunt suspendate în perioada 9–15 februarie.

În perioada 16–22 februarie vor intra în vacanță elevii din județele Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Brașov, Prahova, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași, precum și cei din București.

Pentru restul județelor din țară, vacanța din luna februarie este programată în perioada 23 februarie – 1 martie.

Calendar. Sursă foto: Pixabay

Cum este stabilită vacanța din februarie

Vacanța din februarie este decisă la nivelul inspectoratelor școlare, singura condiție impusă fiind ca aceasta să se încadreze între 9 februarie și 1 martie 2026. Ministerul Educației a anunțat însă că ia în calcul modificarea acestui mecanism începând cu anul școlar 2026–2027.

Pentru anul 2027, ministerul a propus reducerea perioadei în care poate fi programată vacanța din februarie de la trei săptămâni la două.

„Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel național, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opțiunea a maximum trei județe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanță). Prin urmare, săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București este propusă pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2027”, a transmis ministerul în luna ianuarie.

Când se încheie anul școlar

Anul școlar 2025–2026 începe la 1 septembrie 2025 și se încheie la 31 august 2026, având o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri. Potrivit calendarului oficial, cursurile debutează la 8 septembrie 2025.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni și se încheie la 5 iunie 2026. Elevii de clasa a VIII-a vor avea un an școlar de 35 de săptămâni, cu final la 12 iunie 2026.

În cazul învățământului liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, precum și pentru învățământul profesional, anul școlar este mai lung, de 37 de săptămâni, urmând să se încheie la 26 iunie 2026. Pentru învățământul postliceal, durata cursurilor rămâne cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ aflate în vigoare.

