Greva generală în învățământ, susținută de majoritatea profesorilor. Lista nemulțumirilor

Aproape nouă din zece angajați din educație spun că măsurile adoptate de guvernul Bolojan le afectează grav activitatea, potrivit unei consultări naționale realizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Datele, prezentate sâmbătă de edupedu.ro, arată că 86–87% dintre cadrele didactice și personalul auxiliar resimt un impact foarte mare al acestor decizii, iar peste 74% dintre respondenți susțin greva.

La consultare au răspuns peste 35.000 de profesori și membri ai personalului auxiliar, majoritatea fiind membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), dar și angajați afiliați Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. Demersul a vizat evaluarea impactului măsurilor adoptate în domeniul Educației asupra activității profesionale.

Rezultatele consultării arată că aproximativ 86–87% dintre cadrele didactice și personalul auxiliar consideră că măsurile din Educație le afectează foarte mult activitatea, în timp ce doar o proporție foarte mică apreciază impactul ca fiind redus. Reprezentanții FSLI au transmis că răspunsurile indică o stare accentuată de presiune și nemulțumire în rândul personalului din educație.

Consultarea indică că aproximativ 77% dintre respondenți sunt de acord cu această formă de protest, iar liderul sindical Simion Hăncescu a anunțat că va fi demarat un referendum pentru protest în martie, perioadă în care au loc simulările examenelor naționale, urmat de un alt referendum în aprilie pentru protestele de la finalul anului școlar.

În paralel, peste 74% dintre profesorii care au răspuns la un sondaj similar organizat de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au declarat că sunt dispuși să participe la grevă. Mai mult de jumătate dintre profesori preferă ca greva să aibă loc în martie 2026, în timpul simulărilor naționale, sau în iunie 2026, înainte de încheierea situației școlare.

Majoritatea participanților la consultare sunt cadre didactice, personalul auxiliar și administrativ fiind mult mai puțin reprezentat. Cei mai mulți au între 46 și 55 de ani, aproape două cincimi din total, urmați de categoria 36–45 de ani, aproape o treime, iar profesorii între 56 și 65 de ani constituie 17,8%, cei sub 35 de ani fiind mult mai puțini.

Nemulțumirile profesorilor sunt legate de modificările aduse prin Legea 141/2025, care au comasat școli, au redus funcțiile a aproximativ 900 de directori și membri ai echipelor de management, au crescut norma didactică odată cu mărirea claselor la liceu până la 34 de elevi, au redus fondul de burse cu 40%, plafonat indemnizația de hrană și redus tariful pentru plata cu ora cu 50%.