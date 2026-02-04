Trei sferturi dintre profesori, dispuși să participe la grevă. Deocamdată, protestează în stradă

Peste 74% dintre profesorii care au răspuns la chestionarul derulat de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” sunt dispuși să participe la grevă, potrivit rezultatelor centralizate în urma sondajului desfășurat între 14 și 31 ianuarie. La acest chestionar au răspuns peste 17.000 de angajați din învățământ, arată documentul publicat de federație și citat de Edupedu.ro.

Datele centralizate arată că nemulțumirea în rândul cadrelor didactice este ridicată: 70,5% dintre respondenți consideră că măsurile Guvernului Bolojan i-au afectat foarte mult. În plus, 71,7% dintre aceștia spun că sunt dispuși să participe la proteste de stradă organizate local, iar 74,7% afirmă că ar lua parte la grevă.

„Chestionarul a fost anonim (răspunsurile fiind analizate exclusiv în scop statistic și de informare sindicală), iar rezultatele nu vor fi folosite pentru demararea acțiunilor de protest extreme (neîncheierea situației școlare, neparticiparea la examenele naționale, greva generală) – pentru acestea fiind necesar ca membrii de sindicat să semneze referendumul transmis de federațiile sindicale”, se arată în document.

Referitor la momentul potrivit pentru declanșarea unei greve, peste jumătate dintre profesori care și-au exprimat dorința de a participa la grevă (12.735 de persoane) consideră că aceasta poate avea loc fie în luna martie, în perioada simulărilor examenelor naționale, fie spre finalul cursurilor anului școlar.

Rezultatele chestionarului reflectă o „stare de nemulțumire fără precedent” în rândul profesorilor, ceea ce ar putea influența deciziile sindicatelor în privința eventualelor acțiuni de protest și a programului de desfășurare a acestora.

Peste 1.000 de profesori și studenți au protestat miercuri în fața Guvernului, în Piața Victoriei, exprimându-și nemulțumirea față de măsurile adoptate de autorități, considerate de aceștia că afectează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice.

Acțiunea a fost organizată de sindicaliștii din Educație, iar participanții au venit cu vuvuzele și pancarte pe care erau afișate mesaje precum „Școală săracă, țară needucată!” și „Căutăm ministru. Oferim salarii tăiate și haos legislativ”.