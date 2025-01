International 85% dintre maghiari se tem de deteriorarea asistenței medicale







86% își fac griji cu privire la posibila pierdere a celor dragi. În rândul simpatizanților partidelor de guvernământ, războiul mondial s-a clasat pe locul al doilea, iar frica de migranți ilegali s-a situat pe locul trei.

Aproximativ jumătate dintre cetățenii ungari sunt optimiști cu privire la acest an, în timp ce cealaltă jumătate este în mare parte preocupată de acest an, scrie hvg.hu, în baza rezultatelor unui sondaj realizat de Median în perioada 20-26 noiembrie 2024. Potrivit rezumatului portalului, 78% dintre susținătorii FIDESZ așteaptă cu speranță noul an, în timp ce doar 34% dintre susținătorii partidului Tisza sunt optimiști, iar două treimi privesc cu teamă spre 2025.

Ungaria - sondaj de opinie

Locuitorii capitalei sunt deosebit de îngrijorați, 62% se așteaptă la mai puțin bine decât rău de la anul 2025, în timp ce printre rezidenții altor tipuri de așezări sunt mai mulți care sunt plini de speranță decât oameni îngrijorați. Este interesant că există mai mulți optimiști în rândul tinerilor (57% dintre cei sub 30 de ani) decât în rândul persoanelor în vârstă (43% dintre cei peste 64 de ani), chiar dacă alegătorii de opoziție sunt majoritari printre primii, iar alegătorii partidelor aflate la guvernare (FIDESZ-KDNP) sunt în majoritate dintre acestea din urmă.

Potrivit cercetării, mai mult de două treimi dintre unguri spun că le este "foarte" frică de deteriorarea sistemului de sănătate sau de pierderea celor dragi, iar aproximativ o optime susțin că le este "puțin" frică, așadar, în ansamblu, 85% dintre oamenii se tem de primul pericol și 86% de cel din urmă. Diferitele grupuri demografice se tem de anumite surse de amenințări în grade diferite, însă în toate categoriile deteriorarea sistemului de sănătate și pierderea celor dragi sunt cele două motive principale de îngrijorare.

Care sunt marile îngrijorări

Potrivit sondajului, mulți sunt îngrijorați de efectele crizei economice și ale schimbărilor climatice, dar procentul celor care sunt foarte îngrijorați de acestea este "doar" în jur de 50%. Cele mai divergente sunt temerile de război mondial, criminalitate, migranți ilegali și extinderea războiului ruso-ucrainean.

În ochii anumitor grupuri, acestea se numără printre principalele amenințări, de exemplu, la grupurile susținătoare ale partidelor de guvernământ toate patru sunt printre cele mai importante cinci amenințări. În "clasamentul fricii" al femeilor, războaiele și criminalitatea sunt puțin la un nivel mai ridicat, urmate de extremism și erodarea drepturilor și libertăților, dar le este și mai frică de acestea din urmă decât bărbaților. În cazul celor peste 64 de ani, îngrijorarea cu privire la războiul mondial s-a situat pe locul al treilea, în timp ce s-a clasat doar pe locul zece printre cei sub 30 de ani. Aceștia din urmă sunt doar pe jumătate mai îngrijorați de migrație decât vârstnicii.

Deteriorarea sistemului de sănătate

Conform rezultatelor sondajului, cele mai importante diferențe pot fi observate în funcție de preferința pentru un partid politic, în special în ceea ce privește teama de "migranți ilegali". Susținătorii partidelor de guvernământ văd aceasta ca a treia amenințare ca importanță, în timp ce susținătorii opoziției sunt cel mai puțin îngrijorați de aceasta. Susținătorii partidelor de guvernământ se tem, de asemenea, de infracțiuni într-un procent mult mai mare decât media.

Deteriorarea sistemului de sănătate se numără printre primele două temeri ale tuturor grupurilor demografice, dar în rândul alegătorilor partidelor aflate la guvernare se situează doar la mijlocul listei. Şi în această evaluare, vârsta este mai importantă decât simpatia pentru un partid: chiar și în grupurile demografice care sunt predominant FIDESZ, cum ar fi cei cu cel mai scăzut nivel de educație sau persoanele în vârstă, a doua cea mai amenințătoare teamă este legată de calitatea asistenței medicale. RADOR RADIO ROMÂNIA/nepszava.hu