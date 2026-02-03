Cătălin Hîldan ar fi împlinit, azi, 50 de ani. Spiritul lui se simte și astăzi pe stadion

Marți, Florentin Petre, antrenor secund la FC Dinamo, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook în memoria lui Cătălin Hîldan, căpitanul emblematic al echipei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 50 de ani. Fostul mijlocaș a subliniat legătura specială pe care Hîldan a creat-o cu echipa și cu suporterii, un legământ care, chiar și după două decenii, rămâne vie.

Cătălin Hîldan s-a născut pe 3 februarie 1976 și a încetat din viață prematur pe 5 octombrie 2000, în timpul unui meci de pregătire la Oltenița. De atunci, numele său a devenit un simbol al curajului și al devotamentului pentru Dinamo, iar amintirea lui continuă să inspire atât jucători, cât și fani.

În mesajul său, Florentin Petre a evocat impactul permanent al „Unicului Căpitan”. Acesta a spus că prezența lui Cătălin Hîldan n-a fost uitat și că nimeni n-a reușit să-l egaleze.

Petre a punctat și modul în care spiritul lui Hîldan continuă să fie recunoscut de cei care nu l-au văzut jucând.

„Mulți dintre copiii care vin azi pe stadion nu te-au văzut niciodată în acțiune, nu știu cum luptai pentru fiecare minge sau cum îți motivai colegii. Totuși, îți cunosc numele, îl strigă cu pasiune și îl simt în tribune. Dinamo s-a asigurat că prezența ta nu va fi uitată niciodată.”

Florentin Petre a declarat îi simte prezența legendarului căpitan la fiecare meci și că va rămâne mereu în memoria Dinamo.

„Spiritul tău se simte la fiecare meci important, în fiecare scandare a fanilor și în fiecare luptă a echipei pe teren. Astăzi nu venim să te plângem, ci să-ți recunoaștem valoarea și ce ai lăsat în urmă. Dinamo te așteaptă și continuă să te strige!”

De la trecerea sa în neființă, galeria dinamovistă îl comemorează anual, iar imaginea lui Hîldan rămâne un reper al dedicării și al pasiunii pentru fotbal, un simbol care unește generații de suporteri și jucători deopotrivă.