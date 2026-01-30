Dinamo și Petrolul, remiză pe Arcul de Triumf. Groparul „câinilor” a fost portarul

Confruntarea dintre Dinamo București și Petrolul Ploiești, disputată vineri seara pe stadionul Arcul de Triumf, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 24-a din Superliga României. Un rezultat care reflectă echilibrul din teren, dar care are semnificații diferite pentru cele două echipe.

Pentru Dinamo, aflată în lupta pentru titlu, remiza reprezintă un pas greșit într-un moment în care fiecare punct contează. Pentru Petrolul, aflată în jumătatea inferioară a clasamentului, egalul obținut în deplasare este un rezultat care menține speranțele într-un sezon complicat.

Revenirea lui Dinamo pe Arcul de Triumf a fost marcată de o abordare ofensivă încă din primele minute. Gazdele au încercat să impună un ritm alert, presând defensiva ploieștenilor și căutând rapid deschiderea scorului.

Prima mare oportunitate a venit chiar la începutul jocului, când Mărginean a reluat cu capul, mingea trecând puțin pe lângă bara porții apărate de Bălbărău. A fost un semnal clar al intențiilor dinamoviștilor, care au continuat să atace organizat.

În minutul 14, Musi a încercat un șut de la distanță, însă execuția sa nu a prins cadrul porții. Dominarea teritorială a continuat, iar în minutul 28 Karamoko a primit mingea în interiorul careului, însă șutul francezului a fost mult peste poarta Petrolului.

Deși Dinamo a controlat posesia și a petrecut mai mult timp în jumătatea adversă, prima repriză s-a încheiat fără gol, în condițiile în care apărarea ploieștenilor a rezistat presiunii.

După pauză, Petrolul a încercat să iasă mai mult la joc, conștientă că o abordare exclusiv defensivă ar fi fost greu de susținut pe termen lung. Prima ocazie importantă a oaspeților a venit abia în minutul 58, când Chică-Roșă a șutat din unghi, iar Epassy a intervenit pentru a menține scorul neschimbat.

Momentul a fost un semnal că echipa lui Eugen Neagoe începe să găsească spații și să pună probleme defensivei dinamoviste. Cu toate acestea, deschiderea scorului a venit tot în contul gazdelor.

În minutul 64, Dinamo a reușit să spargă echilibrul. Nou-intratul Armstrong a finalizat o fază de atac, trimițând mingea în poartă și aducând avantajul echipei bucureștene. Golul a confirmat presiunea exercitată de Dinamo și părea să deschidă drumul spre o victorie importantă.

Petrolul nu a cedat însă. Echipa ploieșteană a reacționat rapid și a început să forțeze egalarea. În minutul 74, Ricardinho a avut o ocazie mare, șutul său fiind respins de Epassy, într-un moment care a menținut speranțele oaspeților.

Finalul partidei a fost marcat de momente tensionate și de o fază care a schimbat soarta jocului. Portarul dinamovist Epassy, până atunci sigur, a comis o eroare care a dus la golul egalizator al Petrolului.

În minutul 82, la o centrare în careul gazdelor, Epassy a ieșit pentru a interveni, dar s-a ciocnit de un coechipier. Mingea a lovit bara, iar faza a continuat până la Grozav, care a profitat de confuzia din defensiva dinamovistă și a trimis în poartă.

Golul a readus echilibrul pe tabelă și a schimbat complet dinamica ultimelor minute, Dinamo încercând să forțeze un gol al victoriei, fără succes însă.

Meciul s-a încheiat 1-1, un rezultat care lasă un gust amar pentru Dinamo, aflată în plină cursă pentru titlu. Cu acest egal, echipa bucureșteană ocupă locul al treilea în clasament, cu 45 de puncte, pierzând teren față de rivalele directe.

Pentru Petrolul, remiza de pe Arcul de Triumf înseamnă un punct important într-un sezon dificil. Ploieștenii se află pe locul 12, cu 21 de puncte, iar fiecare rezultat pozitiv în deplasare poate conta decisiv în lupta pentru menținerea în Superligă.