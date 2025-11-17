Noua etapă Superbet înseamnă centre de inovație, piețe globale și parteneriate istorice

Fondată în 2008, Superbet a evoluat dintr-o inițiativă locală într-una dintre cele mai dinamice companii de tehnologie și divertisment din Europa Centrală și de Est. Astăzi, grupul este prezent în peste 12 țări, printre care Brazilia, România, Belgia, Polonia și Serbia, cea ce reprezintă o poziția de leader regional în pariuri sportive.

În „Top 300 Companii de Succes” realizat de Revista Capital, Superbet se numără printre numele care transformă industria, iar Adam Lamentowicz, Chief Commercial Officer pentru regiunea CEE, vorbește despre investițiile recente, diferențiatorii companiei și direcțiile strategice care susțin creșterea. Cu peste 30 de ani de experiență în business development și 17 ani în industria jocurilor de noroc, Lamentowicz are o carieră construită între telecom, M&A, tehnologie și entertainment, a condus operațiuni în Polonia, Olanda și SUA.

De la intrarea sa în Superbet, în 2020, a ocupat roluri-cheie, de la Manager General pentru Polonia, VP International Markets, iar din 2024 este Chief Commercial Officer pentru întreaga regiune CEE, păstrând și responsabilitățile de General Manager pentru România.

Portofoliul de investiții Superbet pentru perioada următoare este concentrat pe două direcții esențiale, anume dezvoltarea tehnologiei proprii și consolidarea pozițiilor comerciale în piețele internaționale în care grupul operează. „Investițiile Grupului Superbet, pentru viitorul apropiat, vizează dezvoltarea tehnologiei proprii prin intermediul inovației, precum și consolidarea pozițiilor comerciale din piețele internaționale”, explică Adam Lamentowicz.

Echipele de tehnologie ale companiei continuă să dezvolte produse digitale cu potențial de impact semnificativ asupra industriei globale de betting și gaming. Un indicator relevant este extinderea rețelei de centre de inovație ale grupului, două noi hub-uri au fost deschise la Amsterdam și Madrid, alături de cele din Croația, Marea Britanie și România.

Pe lângă investițiile în tehnologie, 2024 a marcat un moment important prin lansarea brandului Superbet pe piața din Brazilia, una dintre cele mai mari și mai competitive piețe de betting din lume. Intrarea a fost susținută de parteneriate de anvergură cu cluburi de fotbal precum São Paulo FC și Fluminense FC, dar și cu festivaluri iconice, Carnavalul de la Rio, Rock in Rio, Lollapalooza Brazil sau Rio Innovation Week, ceea ce a consolidat prezența și vizibilitatea grupului în America Latină.

Unul dintre principalele diferențiate ale Superbet este modul în care reușește să combine tehnologia, divertismentul și cultura sportivă într-un brand autentic, dinamic și profund conectat la comunitățile de fani. „Ne mândrim că am construit un brand autentic, dinamic și inovator, un brand care rezonează puternic cu comunitățile pasionaților de sport”, spune Lamentowicz și subliniază că fundamentul Superbet îl reprezintă „generozitate, orientare către nevoile clientului și excelență operațională”.

În 2024, compania și-a consolidat rolul de lider prin parteneriate strategice care au amplificat vizibilitatea brandului. Continuarea colaborării cu Superliga, prima divizie a fotbalului românesc, a fost una dintre cele mai importante mișcări. Competiția a atins în sezonul 2023–2024 cea mai mare audiență pe stadioane din ultimii 20 de ani, cu peste 2,2 milioane de suporteri. În același timp, Superbet a continuat să susțină cluburi de tradiție, precum Dinamo București, Rapid București, Universitatea Craiova, Farul Constanța și Universitatea Cluj. Pe scena internațională, un pas major a fost parteneriatul cu La Liga, competiția de elită a fotbalului spaniol, care a devenit noul partener oficial al Superbet în România.

Brandul s-a extins și în sectorul entertainmentului muzical, prin colaborări cu festivaluri precum Nostalgia, Electric Castle și „Beach, Please!”, ajungând astfel la o audiență extinsă și diversă, la intersecția dintre sport, muzică și cultura urbană.

Responsabilitatea socială reprezintă un pilon important în strategia Superbet, iar proiectele coordonate de Fundația Superbet au generat impact atât în România, cât și la nivel internațional. Prin colaborarea cu Grand Chess Tour, fundația a sprijinit direct peste 2.000 de jucători de șah și a consolidat parteneriatul cu Fundația Garry Kasparov, devenind sponsor principal pentru patru etape ale circuitului internațional: București, Varșovia, Zagreb și, anul acesta, São Paulo.

La nivel local, fundația a acordat burse și donații prin programe precum Go Scholarship, ceea ce a contribuit la dezvoltarea a peste 400 de tineri sportivi. Inițiativele vizează nu doar performanța sportivă, ci și incluziunea, accesul la educație și crearea unui ecosistem în care talentul să poată fi cultivat pe termen lung. Fiecare demers reflectă angajamentul companiei pentru responsabilitate, integritate și egalitate de șanse în comunitate, valori pe care Superbet le proiectează atât în sport, cât și în societate.

Dacă ar fi să rezume Superbet în câteva cuvinte, Adam Lamentowicz o face într-o frază care reflectă ADN-ul companiei și direcția ambițioasă de dezvoltare: „Suntem un business românesc care și-a câștigat statutul de unicorn printr-o strategie ambițioasă de expansiune internațională, oferind experiențe de divertisment inovatoare, responsabile și captivante”.

Pentru Superbet, viitorul înseamnă tehnologie, responsabilitate și expansiune globală, dar și menținerea unei legături puternice cu România, piața în care a început totul și care continuă să joace un rol esențial în povestea companiei.