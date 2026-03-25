Duel incendiar pentru visul unei luni de vară: calificarea la Campionatul Mondial 2026

Câștigarea Grupei Nations League de către România, coroborat cu jocul rezultatelor din ultimele runde ale preliminariilor CM, a făcut ca “tricolorii” să poată evolua în play-off-ul de calificare la turneul final din această vară. România are o misiune destul de grea, urmând să joace în deplasare meciul din semifinale cu Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00. Dacă se va califica în finală, România va evolua, tot în deplasare, pe 31 martie, în Slovacia sau în Kosovo.

Cote pariuri Turcia vs România

Turcia este marea favorită a acestei partide, cu o cotă de 1.51 la victorie, în vreme ce România este cotată cu 5.10. Pentru un rezultat de egalitate, bookmakerii de la TopBet pariuri sportive au stabilit cota 4.25. De la Campionatul European din 2024, acolo unde România a fost prezentă și a reușit să se califice în optimi, “tricolorii” au mai disputat 7 deplasări, toate oficiale. În toate a reușit să înscrie cel puțin un gol. Cota ca România să marcheze în această partidă este 1.62, iar ca ambele formații să marcheze și să fie înscrise peste 2.5 goluri este 2.22.

Spre deosebire de România, Turcia s-a calificat fără emoții în play-off

România a încheiat pe poziția a treia grupa preliminară pentru Campionatul Mondial, după Austria și Bosnia. Liga Națiunilor “tricolorii” au câștigat-o cu maximum de puncte. Adversarele din grupă au fost Kosovo, Cipru și Lituania. De menționat că România a învins Kosovo la “masa verde” pe teren propriu, în penultima etapă.

Detaliul ignorat în scandalul Epstein. Anchetatorii au scăpat un lucru esențial. Mărturii surprinzătoare din Congresul SUA
Pensionarii din Moldova vor ridica pensii mai mari de la 1 aprilie. Creșterea e de 51 de lei
În schimb, Turcia s-a calificat fără nicio emoție la acest play-off pentru Campionatul Mondial. A încheiat pe poziția secundă o grupă de calificare cu Spania, Georgia și Bulgaria. A terminat la 3 puncte în spatele liderului Spania și la 10 puncte în fața celorlalte două formații din grupă.

Trei goalkeeperi fără meci la națională

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat zilele trecute lotul pentru acest play-off. Este vorba despre 26 de jucători, dintre care 3 portari. De la anunțarea lotului, 2 dintre portari s-au accidentat în ultima etapă de campionat la echipa lor de club. Este vorba despre Mihai Popa de la CFR Cluj și Ionuț Radu de la Celta Vigo. Locul lor a fost luat de Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova, respectiv Cătălin Căbuz, de la FC Argeș. Celălalt portar selecționat de Mircea Lucescu este Marian Aioani, de la Rapid. Nici acesta nu are vreo prezență la națională. Totuși, sunt șanse ca Ionuț Radu să fie recuperat până la ora de start a partidei.

Lista celor 5 jucători convocați fără meci la selecționata României:

  • Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova)
  • Cătălin Căbuz (FC Argeș)
  • Marian Aioani (Rapid București)
  • Andrei Coubis (Universitatea Cluj)
  • Marius Coman (UTA Arad)

De cealaltă parte, Vincenzo Montella a convocat 30 de jucători pentru acest play-off. Printre ei se află Arda Guler de la Real Madrid, Kerem Akturkoglu de la Fenerbahce și Kenan Yildiz de la Juventus. Să nu uităm nici de Hakan Calhanoglu de la Inter Milano, care are nu mai puțin de 102 prezențe la naționala Turciei și 22 de goluri marcate.

Ultima oară România s-a calificat la Campionatul Mondial în 1998, când a ajuns în optimile de finală. „Tricolorii” au participat la 7 ediții de Campionat Mondial, în 5 rânduri ajungând în fazele eliminatorii. Este drept, în 1934 și 1938 au participat doar 16 echipe, turneul pornind direct cu faza optimilor de finală. Dacă se va califica din acest play-off, la Campionatul Mondial România va fi în grupă cu SUA, Australia și Paraguay.

15:02 - Detaliul ignorat în scandalul Epstein. Anchetatorii au scăpat un lucru esențial. Mărturii surprinzătoare din Congresu...
14:57 - Șantierul Naval Mangalia, în prag de faliment. Planul de reorganizare a fost respins
14:51 - Pensionarii din Moldova vor ridica pensii mai mari de la 1 aprilie. Creșterea e de 51 de lei
14:46 - Grindeanu, după discuțiile cu sindicaliștii: Premierul nu a ţinut cont de niciuna dintre propunerile acestora
14:40 - Cum e posibilă pacea între Iran și SUA. Pakistanul și Turcia confirmă: Propunerile lui Trump au ajuns la conducerea d...
14:35 - Îți transformă calculatorul în robot ce muncește singur. Noul model AI de la Anthropic pare fără limite

Boemi, Artiști și Activiști! Paula Turcoane și Silviu Dancu la „Condamnați la Cultură” 🎙️
Ce n-a văzut istoria! Hai LIVE cu Turcescu
Problema României, care ține de securitate națională. Suntem expuși la două riscuri majore
