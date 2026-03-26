Cine câștigă Cupa Mondială în 2026? Top favorite, cote și ponturi

Startul celei de-a 23-a ediții a Campionatului Mondial de Fotbal se apropie cu repeziciune. Competiția care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic va începe pe 11 iunie și, cel mai probabil, va reprezenta „cântecul de lebădă” pentru doi monștri sacri ai fotbalului, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Va reuși portughezul să profite de o generație de excepție pentru a cuceri singurul titlu din palmares care îi lipsește sau Messi va reuși să conducă Argentina spre al doilea titlu consecutiv?

Pe lângă acest duel la distanță care trezește emoții unui număr mare de fani ai fotbalului, antrenorii își fac calculele pentru a se prezenta în competiție cu cele mai bune formule de echipă, iar fotbaliștii încearcă să își mențină forma sportivă și să evite accidentările. Deși mai sunt multe lucruri de clarificat în competițiile în desfășurare, toate gândurile celor implicați se îndreaptă spre Mondial.

Fiecare fan al fotbalului își dorește ca o anumită echipă să câștige trofeul. Evident, aceste opinii sunt subiective. O unitate de măsură obiectivă de evaluare a șanselor pe care le au echipele la câștigarea trofeului o reprezintă cotele afișate de casele de pariuri. Acestea sunt rezultatul unor calcule matematice care țin cont de un mare număr de date și statistici, cum ar fi rezultatele din ultimul timp, forma jucătorilor eligibili, valoarea de piață a acestora, fotbaliști care pot influența parcursul, valoarea antrenorilor, atmosfera din vestiar, etc.

Don.ro a publicat cotele antepost pentru câștigarea Cupei Mondiale din 2026. După cum era de așteptat, favoritele principale sunt echipe care au impresionat în ultimii ani:

Spania – cota 5.50 Anglia – cota 6.50 Brazilia – cota 9.00 Argentina – cota 9.00 Franța – cota 9.00

Toate aceste echipe au fost printre favorite și la ediția anterioară, dar în altă ordine. Modificările de poziție în topul favoritelor survin în urma unor retrageri, apariției unor jucători noi, ca urmare a formei unora dintre fotbaliști, dar și prin prisma tragerii la sorți pentru stabilirea grupelor.

De ceva vreme, Spania ne încântă cu un fotbal fantezist. Chiar și cei cărora nu le place țesătura de pase prestată de echipa antrenată de Luis de la Fuente sunt obligați să recunoască superioritatea pe care aceasta o arată, indiferent de adversar.

Asta pentru că tehnicianul spaniol a completat lotul cu jucători care pot să ofere numeroase oportunități pentru cel mai bun mijloc din lume: Pedri, Rodri, Fabian Luiz, Olmo și Zubimendi. Aceștia pot valorifica excelentele calități ale atacanților Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Fermin Lopez sau chiar Mikel Merino. Singura problemă pentru tehnicianul spaniol pare a fi tinerețea lotului, dar cei mai mulți dintre fotbaliști au primit deja botezul focului la EURO 2024, competiție pe care au și câștigat-o, de altfel.

În urma tragerii la sorți, Spania a fost distribuită în Grupa H alături de Uruguay, Capul Verde și Arabia Saudită. „Furia Roja” are cota 1.20 la Don.ro pentru a câștiga grupa. Traseul pare unul facil pentru accederea în fazele superioare ale competiției, acolo unde contează foarte mult forma de moment, motivația și inspirația.

Anglia - vor reuși fotbaliștii Albionului să confirme statutul de favoriți?

Campionatul englez este unul dintre cele mai puternice ale Europei. În ultimii ani echipele engleze sunt protagonistele Champions League, cooptând unii dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii. Pe lângă „stranieri”, englezii au crescut proprii fotbaliști de valoare, iar acest lucru se observă în performanțele echipei naționale.

Anglia a fost printre favoritele ultimelor competiții de top. Ea a pierdut ultimele două finale ale Campionatului European (2020 și 2024) și a jucat finala la Mondialul din 2018. În urmă cu 4 ani s-a oprit în sferturi, o mare dezamăgire pentru echipă și fani. Lotul englez figurează mai mereu în top 3 echipe naționale cu cea mai mare valoare de piață. Spre exemplu, lotul de la EURO 2024 a fost evaluat de site-urile de specialitate la aproximativ 1,5 miliarde de euro.

În tentativa lor de a câștiga un nou trofeu internațional, englezii au făcut o mutare care a surprins. După plecarea lui Gareth Southgate l-au adus pe banca tehnică pe neamțul Thomas Tuchel, câștigător al Champions League cu Chelsea. Acesta a găsit un lot plin de talent cu care a terminat grupa de calificare cu 8 victorii și fără gol primit. La Mondial, Anglia va juca în Grupa L din care mai fac parte Croația, Panama și Ghana, și beneficiază de un traseu facil pentru a ajunge în sferturi.

După ani în care a contat mai puțin în lupta pentru titlul mondial și a căzut până pe locul 6 în clasamentul coeficienților FIFA, Brazilia a optat pentru o strategie asemănătoare cu a Angliei și l-a adus pe banca tehnică pe italianul Ancelotti, cu speranța că acesta va aduce rigoarea europeană în jocul trupei „Cariocas”. Misiunea nu ar trebui să fie una dificilă, în condițiile în care cei mai mulți jucători selecționabili joacă în Europa.

Nu este necesar să vorbim despre talentul jucătorilor brazilieni. De altfel ne bucurăm de acesta la fiecare final de săptămână în meciurile din campionatele de top ale continentului. Îngrijorător este faptul că Brazilia, deși s-a calificat ușor la Mondialul de fotbal, a terminat campania la 10 puncte în spatele rivalei Argentina.

Atacul Braziliei este unul fenomenal cu Vinicius Junior, Rodrigo, Raphinha, Joao Pedro sau Richarlison. Din păcate, în celelalte compartimente nu au mai apărut fotbaliști exponențiali. Grupa C de la Mondial este una facilă pentru Brazilia, cu Scoția, Maroc și Haiti, astfel că accesul în fazele superioare nu pare a fi o problemă.

Cucerirea titlului în urmă cu 4 ani nu a pus punct dorinței lui Messi de a continua să joace fotbal. Mai mult, el și-a propus să apere trofeul cucerit în finala epică împotriva Franței. „Pumele” sunt creditate cu cota 9.00 să câștige titlul mondial, având șanse egale cu Brazilia și Franța.

Lotul Argentinei a suferit unele modificări, dar este în continuare unul foarte valoros. Chiar dacă nu este încă confirmată, prezența lui Messi va fi catalizatorul acestor fotbaliști care de multe ori ratează obiectivele din cauza orgoliului. Argentina a dominat clar calificările, iar pentru început are o misiune facilă în Grupa J, în care mai joacă Austria, Algeria și Iordania.

Franța se poate lăuda cu unele generații incredibile de jucători. Campioană mondială în 2018, vicecampioană în urmă cu 4 ani și semifinalistă la EURO 2024, ea este în acest moment pe locul 3 în clasamentul mondial FIFA, la doar 7 puncte de liderul Spania.

Franța a terminat neînvinsă grupa de calificare din care au făcut parte Ucraina, Islanda și Azerbaidjan. Antrenorul Didier Deschamps are la dispoziție un atac stelar cu Mbappe, Desire Doue, Michael Olise, Hugo Ekitike, Rayan Cherki și Ousmane Dembele, Balonul de Aur 2025. Pentru mulți problema o reprezintă antrenorul care a fost acuzat de un anumit conservatorism. Franța are nevoie de mai multă imaginație în joc pentru a ieși din Grupa I în care are adversari de calibru ca Norvegia și Senegal.

Pentru pariorii din întreaga lume, se poate spune că Mondialul deja a început. Ofertele caselor de pariuri sunt deja disponibile și nu vizează doar Câștigătorul competiției. La unele agenții online se poate paria antepost pe finalistă, pe câștigătoarea fiecărei grupe, pe grupa care va da câștigătoarea competiției, pe câștigătorul Ghetei de Aur (golgheter), pe golgheterii unor echipe de top, etc.

Mbappe golgheter - cota 7.00. Unele dintre opțiunile de pariere ne-au atras atenția. Spre exemplu, având în vedere calitățile pe care le-a demonstrat, faptul că a fost golgheter în urmă cu 4 ani, că execută loviturile de la 11m, că cel mai probabil Franța va avea un parcurs lung în competiție, deși Mbappe este momentan accidentat, are șanse mari să fie din nou golgheter. Casele de pariuri creditează acest pronostic cu cota 7.00.

Spania joacă finala - cota 3.25. Alte pronosticuri interesante sunt că Spania va juca finala competiției (cota 3.25), că Vinicius Jr. va fi golgheterul Braziliei (cota 4.30), că Spania și Uruguay vor termina Grupa H pe primele două locuri, în această ordine (cota 1.80), sau că Argentina și Austria vor termina Grupa J pe primele două locuri, în această ordine (cota 2.50).

