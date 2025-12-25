25 Decembrie 1989. Procesul-execuție al lui Ceaușescu a durat o oră și 25 de minute

Ziua de Crăciun a anului 1989 nu a adus doar sfârșitul oficial al regimului comunist în România, ci și unul dintre cele mai controversate episoade judiciare din istoria modernă a Europei. Amendat de presa europeană ca fiind o mascaradă judiciară.

Detaliile furnizate de stenograma audierii lui Silviu Brucan scot la iveală „bucătăria internă” a puterii de la București și confirmă ceea ce mulți istorici au bănuit: procesul de la Târgoviște nu a fost rezultatul unei deliberări juridice, ci al unei decizii politice reci, luate într-un birou al Ministerului Apărării Naționale (MApN). Prăbușirea regimului ceaușist urma să se facă prin sacrificarea celor doi soți Ceaușescu.

La data de 24 decembrie 1989, în sediul MApN, grupul de decizie politico-militară din cadrul CFSN (Iliescu Ion, Brucan Silviu, Militaru Nicolae şi Voiculescu Voican Gelu ) a hotărât ca, la data de 25 decembrie 1989, să fie organizat un proces simulat în urma căruia Ceauşescu Nicolae şi Elena să fie condamnaţi la moarte şi executaţi imediat. S-a decis inclusiv ca gl.lt. Stănculescu Victor să se ocupe de organizarea procesului, iar Voiculescu Voican Gelu şi Măgureanu Virgil au fost desemnaţi în calitate de observatori ai procesului din partea CFSN. (Rechizitoriu Parchet Militar)

Într-o încăpere austeră a unității militare UM 01417 din Târgoviște, la ora 13:20, s-a deschis o ședință care avea să dureze mai puțin de două, dar ale cărei ecouri persistă și astăzi.

Procesul condus de judecătorul Gică Popa, cu acuzarea susținută de procurorul Dan Voinea, a reprezentat o ciocnire violentă între două legitimități: cea a vechii ordini constituționale, invocată obsesiv de Nicolae Ceaușescu, și cea a “voinței poporului”, reprezentată de noul Consiliu al Frontului Salvării Naționale (CFSN).

Inima întregii dezbateri nu a fost, paradoxal, vinovăția sau nevinovăția inculpaților – care părea deja stabilită în ochii asistenței – ci competența tribunalului.

Poziția lui Nicolae Ceaușescu a fost clară de la început. Dictatorul a adoptat o tactică de refuz total. Argumentul său principal a fost articolul din Constituția de atunci, care stipula că Președintele Republicii nu poate fi tras la răspundere decât de Marea Adunare Națională (MAN).

Prin repetarea obsesivă a sintagmei “Nu recunosc niciun tribunal în afară de Marea Adunare Națională”, el încerca să invalideze procesul din punct de vedere juridic, transformându-l într-o mascaradă sau lovitură de stat.

Conform Constituției Republicii Socialiste România (1965), Marea Adunare Națională era definită drept „organul suprem al puterii de stat”. Din punct de vedere strict legal, Ceaușescu avea dreptate pe un singur punct tehnic: Președintele Republicii era ales de MAN și, conform procedurilor de atunci, tot MAN era singura instituție care îl putea trage la răspundere, destitui sau judeca.

Judecătorul Gică Popa și-a bazat autoritatea pe realitatea de facto a Revoluției. Argumentul său a fost unul pragmatic: vechile structuri s-au prăbușit prin forță, iar noul organ al puterii, Consiliul Frontului Salvării Naționale, este singurul deținător al suveranității.

În loc să se limiteze la fapte juridice, judecătorul a folosit un discurs încărcat de resentimente sociale. Referirile la "salamul pe buletin" dat poporului în timp ce dictatorii trăiau în lux sau la "cântarul de aur" pe care fiica lor și-ar fi cântărit carnea arată că judecătorul vorbea în numele suferinței colective, nu al codului penal.

Judecătorul l-a tratat pe Nicolae Ceaușescu cu un dispreț vizibil, folosind replici precum Lasă placa asta veche sau Ai uzurpat puterea, antepronunțându-se practic asupra vinovăției înainte de deliberare.

Procurorul Dan Voinea a formulat acuzații de o gravitate extremă, bazate pe starea de spirit a străzii din acele zile:

Genocidul: Ceaușescu a fost acuzat de moartea a peste 60.000 de români. Din perspectivă istorică, cifra era o exagerare a momentului (numărul real al morților din Revoluție a fost de aproximativ 1.166), dar era necesară pentru a justifica pedeapsa capitală sub incidența codului penal de atunci.

Subminarea economiei: O acuzație care rezona cu foametea și frigul îndurate de populație în anii '80.

Conturile secrete: S-a vehiculat cifra de 400 de milioane de dolari în bănci străine. Deși Elena Ceaușescu a cerut cu vehemență “dovezi”, acestea nu au fost prezentate în cadrul ședinței, rămânând până astăzi un mister. Sau mai simplu spus: nu s-au găsit niciodată!

Unul dintre cele mai bizare aspecte ale procesului a fost comportamentul avocaților apărării, Nicolae Teodorescu și Constantin Lucescu. Aceștia, în loc să încerce să demonteze probele acuzării, au acționat mai degrabă ca niște gardieni severi care încercau să-i convingă pe inculpați să recunoască noua realitate politică. Avocatul Teodorescu a declarat explicit: “Dumnealor au acționat ca iresponsabili, dar cu deplin discernământ”.

În loc să invoce vicii de procedură sau să ceară probe, aceștia i-au certat pe inculpați: “Vă facem onoarea de a vă apăra, iar voi sunteți obstrucționiști”.

Apărarea a devenit, în final, o pledoarie pentru legalitatea noului regim, avocații subliniind că Ceaușescu este acum un “simplu cetățean”, lipsit de imunitatea funcției.

Iar finalul, după pronunțarea sentinței de condamnare la moarte, este sugestiv.

Avocatul TEODORESCU: Vă rog să-mi îngăduiți să mai iau o dată legătură cu inculpații.

CEAUȘESCU: Nu recunosc nici un tribunal.

Avocatul TEODORESCU: Nerecunoscând tribunalul nu exercită nici o cale de atac. Vă rog să constatați că hotărârea e definitivă în condițiile acestea.

Sentința a fost pronunțată la ora 14:45: moartea și confiscarea totală a averii. Execuția a urmat imediat, în curtea unității militare.