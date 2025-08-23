Social 23 August – Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului, marcată de IICCMER







IICCMER transmite, cu ocazia Zilei Europene a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului, că data de 23 august nu este doar un moment de aducere aminte, ci și un semnal de alarmă privind pericolul repetării abuzurilor trecutului.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc subliniază, de asemenea, că atrocitățile comise în regimurile totalitare trebuie păstrate în conștiința colectivă, iar orice formă de negare sau minimalizare a acestor crime trebuie respinsă cu fermitate.

Potrivit IICCMER, amintirea suferințelor provocate de regimurile opresive ale secolului XX este esențială pentru apărarea valorilor democratice și prevenirea unor noi derapaje autoritare.

Ziua de 23 august a fost desemnată de Parlamentul European drept Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Tuturor Regimurilor Totalitare și Autoritare, având scopul de a promova memoria istorică și solidaritatea cu victimele „care au suferit sub teroarea comunistă, nazistă şi fascistă şi pentru a ne aminti responsabilitatea de a apăra libertatea şi demnitatea umană”,

„Prima comemorare oficială la nivel european a avut loc în 2011, la Varşovia, prin Declaraţia de la Varşovia, sub auspiciile Preşedinţiei poloneze a Uniunii Europene. Rădăcinile acestei zile se regăsesc în Black Ribbon Day, un protest paşnic organizat în anii ’80 de refugiaţi din Europa Centrală şi de Est, stabiliţi în Canada. Ei au mobilizat manifestaţii pe ambele părţi ale Cortinei de Fier, pentru a denunţa abuzurile regimurilor comuniste şi a cere respectarea drepturilor fundamentale”, mai transmite Instituția.

Pe 23 august 1989, aproape două milioane de persoane s-au unit într-un gest fără precedent, formând un lanț uman ce a străbătut cele trei state baltice – Estonia, Letonia și Lituania – pe o distanță de peste 600 de kilometri. Acțiunea, cunoscută sub numele de „Baltic Way”. Acțiunea a reprezentat un moment-cheie în lupta pentru independență față de regimul sovietic, marcând solidaritatea populațiilor baltice în fața opresiunii totalitare.