2026, un an de răscruce pentru România. Explicația ministrului Energiei

România nu duce lipsă de energie, ci de „direcţie politică”, afirmă miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook. Oficialul mai spune că România va fi nevoită să aleagă: fie rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, fie devine una care le influenţează.

Potrivit ministrului, 2026 nu va fi un an „comod”, ci unul de „repoziţionare naţională”, în care va fi nevoie de „o nouă generaţie de leadership politic”.

„Intrăm într-o perioadă în care România va fi obligată să aleagă: ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează. Eu cred că România poate mai mult. Şi îmi asum să lucrez pentru asta”, afirmă Ivan, adăugând că 2026 nu va fi un an „comod”, ci unul de „repoziţionare naţională”, în care este nevoie de „o nouă generaţie de leadership politic”, a scris el pe Facebook.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis un mesaj ferm despre rolul strategic al sectorului energetic în România, menționând că acesta nu reprezintă doar o ramură economică, ci fundamentul pe care se construiește puterea unui stat.

„Ca ministru al Energiei, am înţeles rapid un lucru: energia nu este un sector. Este fundaţia pe care se construieşte puterea unui stat. De aceea am ales să conduc, nu să administrez inerţia. Să decid, nu să explic. Să deranjez, nu să cosmetizez. Energia este suveranitate. Este securitate. Este politică de stat. Iar politica, atunci când este făcută serios, nu caută aplauze, ci direcţie pe termen lung”, afirmă el. Potrivit ministrului, România se află la răscruce: va trebui să aleagă dacă rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora sau se transformă într-un stat capabil să le influenţeze.

„Eu cred că România poate mai mult. Şi îmi asum să lucrez pentru asta. Viitorul politic al României nu se poate construi pe frică, pe improvizaţie sau pe compromisuri permanente. Se construieşte pe stat puternic, economie strategică, decizie politică fermă şi leadership asumat”, consideră acesta.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că anul 2026 nu va fi unul liniștit sau fără provocări, ci se va contura ca o perioadă de „repoziţionare naţională”.

„Spun clar: România are nevoie de o nouă generaţie de leadership politic. Una care înţelege statul. Care respectă munca. Care nu confundă popularitatea cu direcţia. Îi invit pe toţi cei competenţi, pe profesioniştii cărora nu le e frică de responsabilitate, pe oamenii care îşi iubesc ţara mai mult decât funcţiile, să participe la această construcţie. România nu trebuie salvată. Trebuie condusă, consolidată şi respectată. La final de an, spun atât: direcţia este clară. Munca abia începe. La mulţi ani, 2026. Un an al deciziilor mari. Al construcţiei politice serioase. Al României care nu mai stă pe margine”, a mai spus Bogdan Ivan.