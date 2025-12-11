Social

Bogdan Ivan anunță că proiectul de la Feldioara reprezintă o premieră pentru România

Bogdan Ivan. Sursa foto: Captură video Facebook
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat că România se află într-o poziție foarte bună pentru a deveni jucător important în industria occidentală a materialelor critice, prin dezvoltarea proiectului de la Feldioara. „Este pentru prima oară când România devine o verigă esenţială în producţia occidentală de materiale critice”, a spus acesta, potrivit comunicatului emis de instituție joi.

Bogdan Ivan: Pământurile rare sunt esenţiale pentru lumea de mâine

Ministrul a afirmat că România devine pentru prima oară o „verigă esențială” în producția occidentală de materiale critice, deoarece fabrica de procesare va funcționa la Feldioara.

„Avem o oportunitate excelentă de a accesa finanţări europene care totalizează 3 miliarde de euro. Astfel, devenim un jucător-cheie în industria globală a pământurilor rare. Acest proiect schimbă jocul, pentru că pământurile rare sunt esenţiale pentru lumea de mâine, fiind folosite în producerea sateliţilor, stocarea energiei şi dezvoltarea inteligenţei artificiale”, a mai spus acesta.

Procesarea de la Feldioara și rolul României în industriile strategice

Proiectul ar permite României să aibă acces la procesarea a jumătate din cantitatea de pământuri rare extrasă din cel mai mare zăcământ de acest tip din lume, aflat în Groenlanda.

Procesarea realizată în fabrica de la Feldioara, cu tehnologie de ultimă generație, ar putea transforma România într-un furnizor constant de materiale necesare unor industrii esențiale, precum microprocesoare, aerospațială sau apărare.

Microprocesor

Microprocesor. Sursa foto: Freepik

Următoarele etape

După finalizarea etapei de evaluare inițială, care urmărește să stabilească fezabilitatea formării Joint Venture-ului dintre FPCU și Critical Metals Corp., autoritățile vor prezenta componentele tehnice ale proiectului. Evaluarea va oferi detalii despre fluxurile de producție, integrarea în lanțul occidental de aprovizionare cu pământuri rare și calendarul investițiilor planificate.

Ministerul Energiei anunță că vor fi prezentate și informații despre mecanismul de finanțare, inclusiv contribuțiile partenerilor și opțiunea de a folosi fonduri europene. În același timp, va fi stabilită strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung.

