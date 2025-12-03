Social

Sistemul Energetic Naţional, stabilizat. Bogdan Ivan: Centrala Brazi va fi repornită programat

Centrala de la Brazi. Sursa foto: omvpetrom.com
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat, după şedinţa Comandamentului Energetic Naţional, că Sistemul Energetic Naţional a fost stabilizat. „Am acoperit integral suspendarea temporară de producţie de la CECC Brazi, prin mecanisme de piaţă”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a afirmat că Sistemul Energetic Naţional a fost stabilizat „rapid”, iar autorităţile au eliminat orice risc pentru oameni şi industrie.

„Am acoperit integral suspendarea temporară de producţie de la CECC Brazi, prin mecanisme de piaţă. Împreună cu operatorii, am analizat producţia şi am decis să folosim capacităţile disponibile de la CE Oltenia şi Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroşeni este pregătit să pornească”, a mai scris acesta.

Conectarea la Sistemul Energetic Național va avea loc seara

Astfel, autoritățile au stabilit repunerea în producție a Grupului 6 Rovinari, iar conectarea la Sistemul Energetic Național este prevăzută să aibă loc seara.

„Am verificat stocurile de cărbune: peste 553 mii tone la CE Oltenia; Am confirmat cu Hidroelectrica nivelul rezervelor: peste 71% în acumulările naționale, o valoare foarte bună pentru această perioadă; Am convocat astăzi Comandamentul Energetic Național pentru coordonarea tuturor acestor măsuri”, a mai anunțat ministrul.

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan. Sursă foto: Facebook

Centrala Brazi va fi repornită programat

Potrivit ministrului, „toate instalațiile rafinăriei funcționează în regim normal. Astăzi, avem 94 l/s asigurați pentru Petrobrazi (necesarul este de 61 l/s) și un bypass suplimentar, finalizat și functional, pe care l-am cerut pentru orice eventualitate”.

Bogdan Ivan a afirmat că a analizat prognozele și nu a identificat fenomene meteo care să ducă la creșterea consumului în această perioadă. El a adăugat că a urmărit evoluțiile din sistem și a adoptat măsurile necesare pentru a menține echilibrul și siguranța funcționării.

„Centrala Brazi va fi repornită programat! Am discutat cu operatorul centralei, cu autoritățile locale și cu Apele Române, iar centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranță”, a mai scris acesta.

